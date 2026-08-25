Umesto strojevog koraka vojnika, tutnjave tenkova i kolona teškog oklopa, centralnim gradskim ulicama marširali su - roboti. Istovremeno, vodama reke Dnjepar patrolirali su pomorski dronovi, dok su nebom iznad prestonice dominirale bespilotne letelice, demonstrirajući tehnologiju koja je iz korena transformisala bojno polje tokom četiri i po godine od početka ruske invazije.

Više od 30 višenamenskih bespilotnih kopnenih vozila (UGV) kretalo se u formaciji duž Hreščatika, glavne i istorijske kijevske avenije. Među njima su se našli i moderni domaći sistemi "Rys Pro" i "TerMIT". Prema navodima Kancelarije ukrajinskog predsednika, ova vozila, od kojih su neka opremljena teškim mitraljezima, obavljaju ključne zadatke na frontu - od izviđanja, postavljanja i čišćenja mina, do dostave municije, opreme i evakuacije ranjenika. Koliki je njihov značaj govori i podatak da su samo ove godine obavili više od 66.000 misija, dok su ukrajinske odbrambene snage ugovorile domaću proizvodnju preko 22.000 ovakvih sistema za tekuću godinu.

Over the years of war, Ukraine has built an almost entirely new defense industry. Modern. Technological. An industry that meets the challenges of war. And today, we can all see the results of this work – on the ground, at sea, and in the sky. Ukrainian strength that we saw today… pic.twitter.com/mveY5QPxub — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) August 24, 2026

Pored kopnenih snaga, parada je obuhvatila i impresivan prikaz pomorske i vazdušne moći bez ljudske posade. Na reci Dnjepar zaplovila je flota od devet površinskih plovila bez posade, takozvanih čamaca-dronova, uključujući sada već čuvene varijante "Magura" i "Sea Baby", prenosi "Euronews". Ovi sistemi su omogućili Ukrajini da, uprkos tome što nema konvencionalnu mornaricu, ozbiljno ugrozi rusku Crnomorsku flotu, njene vojne brodove i infrastrukturu.

Nebo su istovremeno parali izviđački i udarni dronovi poput "Shark" i "P1-SUN", zajedno sa presretačima dizajniranim za svakodnevno obaranje ruskih bespilotnih letelica koje napadaju ukrajinske gradove. Vazdušni šou upotpunili su i borbeni avioni, uključujući F-16 i Miraž 2000.

Ovaj događaj, na kojem je prikazano blizu 100 komada ukrajinskog naoružanja, ujedno je i prva klasična vojna parada od 2022. godine. Prethodnih godina, Hreščatik je na Dan nezavisnosti bio poznat po potpuno drugačijoj postavci - kilometarskoj izložbi zarobljenih i spaljenih ruskih tenkova.

Ukraine’s Independence Day parade in Kyiv showcased the future of warfare. pic.twitter.com/JdQgWW6WlT — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 24, 2026

Prezentacija vlastite tehnologije svedoči o neverovatnoj brzini i obimu vojne transformacije Kijeva, ističu analitičari. Suočena sa znatno brojnijim neprijateljem koji poseduje veće rezerve vojnika i konvencionalnog oružja, Ukrajina se okrenula inovacijama iz preke potrebe. Bespilotni sistemi su Kijevu omogućili da prevaziđe nedostatke u artiljerijskoj municiji, poveća preciznost dugog dometa i, pre svega, smanji izloženost sopstvenih trupa na liniji fronta. Zbog toga ne čudi što je Ukrajina 2024. godine postala prva zemlja na svetu koja je formirala posebnu granu vojske posvećenu isključivo ovom vidu borbe - Snage bespilotnih sistema.

Dr Aleksandra Moloj, viša predavačica za avijaciju na Univerzitetu u Novom Južnom Velsu i ekspertkinja za ukrajinsku tehnologiju, ističe da ovo naoružanje stvara potpuno novi "ekosistem" ratovanja.

- Nedostaje onaj najvažniji deo parade na koji smo navikli - nema tradicionalnih formacija vojnika ni tenkova. Često se pitamo da li su dronovi oružje budućnosti. Rekla bih da nam ovo daje direktan uvid u to kako se moderni rat vodi upravo sada. Ovi autonomni sistemi već dominiraju na bojnom polju - objasnila je dr Moloj za ABC News Australia.

🇺🇦 Instead of a parade, which is impossible in wartime, Ukrainian ground robotic systems drove down Khreshchatyk, naval drones sailed down Dnipro, and P1-Suns took to the skies. pic.twitter.com/rQAIBLj9kN — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 24, 2026

Ona dodaje i da je parada snažna diplomatska poruka saveznicima, jer dokazuje da je Ukrajina, sa znanjem i tehnologijom razvijenom pod pritiskom rata, postala njihov neprocenjiv partner.

Obeležavanju praznika prisustvovali su i evropski lideri koji su se u Kijevu sastali sa predsednikom Volodimirom Zelenskim. Lideri Britanije i Francuske obećali su snažniju vojnu podršku i nastavak pritiska na Moskvu.

Twelve years of Russia’s attempts to break Ukrainians. Already 1,644 days of full-scale war. And every day of this struggle has a face. It is all our people who continue, day after day, to act, work, help, and do everything to ensure that Ukraine endures. I thank each and every… pic.twitter.com/qB3B90hs6m — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) August 25, 2026

Parada dronova u Kijevu tako nije bila samo slavlje preživljavanja i 35 godina nezavisnosti - ona je svetu jasno pokazala obrise nove ere ratovanja u kojoj mikročipovi i motori bez posade sve više zamenjuju ljudsku krv na bojnom polju.

(Euronews, ABC News Australia, Ukrainska Pravda)

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