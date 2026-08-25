Voditeljka Anđela Đurašković se oglasila na društvenim mrežama i podelila potresno iskustvo - njen dvogodišnji sin nestao je pred njenim očima.

Potraga je trajala oko pola sata, koje je za Anđelu, kako je opisala, delovalo kao čitava večnost. Na sreću, mališan je pronađen pre nego što je stigla policija. Foto: TV Prva printskrin

Nakon svega, voditeljka se oglasila na društvenim mrežama i podelila potresno iskustvo, ali i priču o ljudskosti koja joj je u najtežim trenucima vratila veru u ljude.

Opisala je kako su se, čim su primetili očajnu majku, potpuni stranci uključili u potragu za njenim detetom. Nisu oklevali, već su se organizovali i krenuli da pretražuju okolinu, ponašajući se kao da traže sopstveno dete.

Foto: Instagram printskrin/andjeladjuraskovic

- Večeras mi je, pred oluju koja se spremala u Beogradu, nestao moj dvogodišnji sin, i to pred očima... Kako, ne znam... Pola sata je trajalo kao večnost. Moj očaj je bio neopisiv. A onda su se oko mene okupili potpuni stranci – ljudi koji su videli uplašenu majku i jednostavno krenuli da traže moje dete. Dva mlađa momka su mi rekla: „Gospođo, nemojte da plačete. Mi ćemo sada svi da se rasporedimo i da vam vratimo dete.” I vratili su mi ga. Neposredno pre nego što je došla i policija. Nisu prošli pored žene koja plače. Svi su zastali. Svi su tražili tuđe dete kao da je njihovo. Situacija u kojoj ti se za pola sata ceo svet sruši, a onda ti ga nepoznati ljudi vrate- napisala je Anđela.

(Blic)

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