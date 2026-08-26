Dron koji je pronađen na plaži u Olimpu u Rumuniji imao je eksplozivnu napravu, utvrdile su nadležne službe. Ona je bezbedno detonirana, piše portal observatornews.ro.

Stanovnici tog područja dobili su i poruku putem sistema Ro-Alert.

- U zoni plaže kod kompleksa Steaua de Mare Olimp sprovodi se operacija kontrolisane detonacije drona - navedeno je u poruci.

Građanima je savetovano da se udalje od zone operacije i da poštuju mere koje su naložile nadležne službe. Foto: Printskrin/Instagram/antena3cnn

Fragment drona pronađen među ležaljkama na plaži u Olimpu

Fragment drona pronađen je među ležaljkama u sredu ujutru na plaži u Olimpu, nakon što je tokom prethodne noći još jedan deo drona doplutao do obale u Konstanci, u blizini Kazina. Pristup turista području u Olimpu bio je ograničen. Prema izvorima, dron je imao eksplozivnu napravu.

Fragment drona koji je more izbacilo na plažu u Olimpu u sredu ujutru primetilo je nekoliko ljudi, koji su o tome obavestili nadležne.

Pristup turista tom delu plaže bio je ograničen.

Ovo je šesti dan zaredom da incidenti povezani sa dronovima drže stanovništvo i nadležne službe u Rumuniji u stanju pripravnosti.

(observatornews.ro)

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