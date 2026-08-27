Noriljsk, grad na krajnjem severu Sibira, dobio je ovaj nepoželjni epitet od više izvora tokom godina. I nije teško razumeti zašto.

Grad se nalazi unutar Arktičkog kruga, sa snegom tokom cele godine i temperaturama koje leti dosežu 9°C, a zimi padaju do nepodnošljivih -50°C u januaru. Pored toga, tokom zime sunce nikada ne izlazi, pa stanovnici žive u potpunoj tami 45 dana svake godine. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Smešten 2.900 kilometara od Moskve i 1.500 kilometara od Krasnojarska, glavnog grada oblasti, grad je izuzetno izolovan. Nijedan put ne vodi do Noriljska. Postoji samo železnička linija za teretni saobraćaj do luke Dudinka, odakle stanovnici mogu da pređu reku do ostatka zemlje - kada nije zaleđena, što je većim delom godine slučaj.

Jedini stalni način dolaska ili odlaska iz grada tokom cele godine je petosatni let do Moskve ili jednog od manjih regionalnih aerodroma u Rusiji.

Noriljsk je izgrađen 1930-ih na mestu bivšeg Gulag logora, nakon što su geolozi otkrili ogromna nalazišta nikla, bakra i kobalta. Grad su uglavnom gradili sovjetski zatvorenici, a procenjuje se da je 16.806 njih umrlo radeći u temperaturama ispod nule između 1935. i 1936. godine.

Jedan korisnik TikTok-a, koji se predstavlja pod imenom @cmardukh i koji je posetio grad, kaže da "ljudske kosti leže svuda u zemlji".

Danas petina svetskog nikla i više od polovine paladijuma dolazi iz Noriljska, a gotovo svi stanovnici imaju neku vezu sa fabrikom Norilsk Nickel. Ova industrija pokreće lokalnu ekonomiju, ali takođe uzrokuje katastrofalne nivoe zagađenja. Proces prerade metala oslobađa oko dva miliona tona toksičnih gasova svake godine, a procenjuje se da oko 1 odsto globalnih emisija sumpor-dioksida dolazi upravo iz ovog malog grada. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U međuvremenu, stalna magla i kisela kiša pokazuju vidljive posledice, uništavajući polovinu okolnih šuma i ostavljajući pust pejzaž sa crnim skeletima drveća. Možda najdrastičniji primer posledica zagađenja desio se 2016. i ponovo 2020. godine, kada su curenja iz otpadnih cevi fabrike obojila obližnju reku Daldikan u krvavo crvenu boju.

- Zimi je i sneg crven. S jedne strane, to je lepo, ali s druge strane, hemijsko je - rekao je ranije bivši radnik fabrike.

There’s a full-scale environmental disaster in Norilsk, an industrial Russian city located above the Arctic Circle. Local rivers turned red, after a diesel fuel leak from a thermal power plant on 29 May. pic.twitter.com/fAjrAg1LAW — Dmitri Gorelov (@dimagorelov) June 4, 2020

Ako ovo nije dovoljno zastrašujuće, nije neuobičajeno videti divlje polarne medvede kako šetaju ulicama Noriljska. Prema zoološkom vrtu u Krasnojarsku, koji spašava ove životinje, oni su primorani da ulaze u grad zbog toplijih zima i nedostatka arktičkih lovišta, ali nisu baš prijateljski susedi.

Život u Noriljsku

S obzirom na sve ovo, možda se pitate zašto bi iko izabrao da živi u Noriljsku, a ipak, više od 170.000 ljudi to radi. Glavni razlog su prilike za zapošljavanje. Radnici u Norilsk Nickel-u mogu da zarade više od 900 evra mesečno, što je značajno više od nacionalnog proseka koji iznosi manje od 600 evra. Foto: Alexander Manzyuk / AFP / Profimedia

Međutim, zbog teških uslova, život u Noriljsku ima svoju cenu.

Ne samo da je očekivani životni vek u Noriljsku deset godina niži nego u ostatku Rusije, već istraživanja pokazuju da je rizik od raka dvostruko veći, a stopa krvnih oboljenja kod dece 44 odsto viša u poređenju sa prosečnim detetom u Sibiru.

Uz respiratorne bolesti izazvane zagađenjem, stanovnici mogu da dožive i niz "polarnog sindroma", gde nedostatak svetla i toplote izaziva:

depresiju,

iritaciju,

probleme sa snom,

poteškoće sa koncentracijom i pamćenjem, kao i

odsutnost u razmišljanju.

Deca u Noriljsku zapravo primaju dnevnu dozu ultraljubičastog zračenja tokom polarne noći kako bi ih zaštitili od najgorih posledica.

Što se tiče sadržaja, stanovnici su tek 2017. dobili pravi pristup internetu. Prethodno su morali da se oslanjaju na nepouzdan satelitski link. Ipak, grad ima razne prodavnice, pozorište i muzeje, dok je prelepo jezero Dolgoe popularno među plivačima kada je vreme bar donekle toplo. Foto: Georgy Kavanosyan / WillWest News / Profimedia

Može li se posetiti Noriljsk?

Ako i dalje želite da posetite ovu udaljenu oblast, osim što morate da budete spremni da izdržite neprijateljski ambijent, biće vam potrebna posebna dozvola ruske vlade. Samo oko 200 stranaca godišnje dobija dozvolu za posetu Noriljsku, a pravila su prilično stroga.

Ipak, ako spadate u odabrane, možete da doživite divlju prirodu i istražite strašnu prošlost grada.

(Mondo)

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