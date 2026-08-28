Sanja Kužet više neće biti voditeljka emisije "Zvezde Granda". Ona je poslednje dve godine bila na porodiljskom odsustvu, a njeno mesto zauzela je Ana Sević.

Ovim povodom oglasila se Sanja i potvrdila da je napustila "Zvezde Granda".

- Posle mnogo lepih i važnih godina provedenih u Grandu, donela sam odluku da završim jedno veliko poslovno poglavlje u svom životu. Odlazim dobrovoljno, sa osećajem da je došao pravi trenutak da ovo poglavlje zatvorim. Za godine koje sam provela u Grandu vezuju me brojne lepe uspomene. Imala sam priliku da radim posao koji volim, bila sam uvažavana, poštovana i profesionalno ispunjena. A ono najvrednije što nosim iz ovog perioda jesu ljudi — kolege sa kojima sam delila godine rada i scenu - navela je Sanja u svom saopštenju pa nastavila: Foto: ATA images/Antonio Ahel

- Posebno ću pamtiti trenutak kada mi je pre 13 godina ukazano poverenje i pružena prilika da postanem deo jedne velike priče. To poverenje mi je mnogo značilo i zauvek ću biti zahvalna čoveku koji je verovao u mene. Danas, kada njega više nema, sasvim je prirodno da osećam da se završava i jedno vreme koje je bilo važno za sve nas. Zahvalna sam na svemu što sam kroz ovaj posao naučila, na ljudima koje sam upoznala i na iskustvima koja su me profesionalno oblikovala. Grand ostaje jedno važno poglavlje moje karijere. Ne odlazim sa osećajem da nešto ostavljam iza sebe, već sa zahvalnošću za sve što sam u tom poglavlju živela - navela je Sanja.

Saopštenjem se oglasila i Grand produkcija

- Grand produkcija obaveštava javnost da Sanja Kužet, nakon 13 godina uspešne saradnje, više neće biti deo naše produkcije i emisije „Zvezde Granda“. Nakon zajedničkog sagledavanja budućih planova, Sanja Kužet i Grand produkcija doneli su odluku o sporazumnom završetku saradnje! Od Sanje se rastajemo u prijateljskom i korektnom tonu, uz veliko međusobno poštovanje, zahvalnost i uvažavanje svega što smo zajedno gradili tokom prethodnih godina! Foto: Instagram printskrin/sanja_kuzet

Sanja je svojim profesionalizmom, harizmom, energijom i predanošću ostavila snažan i neizbrisiv pečat u našoj produkciji.

NJeno prisustvo bilo je važan deo „Zvezda Granda“, a godine koje smo proveli zajedno zauvek će ostati deo istorije ove emisije i Granda. Želimo joj mnogo sreće i uspeha u budućim poslovnim i životnim izazovima! Verujemo u Sanju i navijaćemo za nju i u godinama koje dolaze, sa istim ponosom i podrškom koju smo joj pružali svih prethodnih godina - stoji u Grandovom saopštenju.

Navedeno je da kao voditelji u narednoj sezoni ostaju Ana Sević i Milan Mitrović

- „Zvezde Granda“ nastavljaju dalje, a u narednoj sezoni publiku će ponovo dočekati dobro poznati i omiljeni voditeljski tandem, Ana Sević i Milan Mitrović.

(Grand)

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