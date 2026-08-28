Oba izveštaja utvrdila su da je primena kontracepcije bez pristanka kršila pravo žena na privatni i porodični život, a u pojedinim slučajevima predstavljala i ponižavajuće postupanje. Stručnjaci su se, međutim, razišli u oceni da li je praksa bila sistematska.

Najmanje 4.000 žena i devojčica sa Grenlanda, od kojih su neke imale svega 12 godina, dobilo je između 1966. i 1991. godine intrauterine uloške ili injekcije za kontracepciju, često bez svog znanja ili pristanka, prenosi Rojters.

Zajednička dansko-grenlandska istraga utvrdila je 2025. godine da je cilj programa bio smanjenje nataliteta i veličine porodica.

Kod pojedinih žena zabeležene su ozbiljne posledice, uključujući obilna krvarenja, infekcije, ožiljke na jajovodima, uklanjanje materice i gubitak mogućnosti da imaju decu. Foto: Ina FASSBENDER / AFP / Profimedia

Jedan tim stručnjaka zaključio je da postoji osnovana osnova za tvrdnju da su grenlandske Inuitkinje bile izložene prinudnoj kontracepciji kojom su povređena njihova prava, ali nije utvrđeno da je postojala namera da se grenlandsko stanovništvo uništi, što je ključni element pravne definicije genocida.

Drugi tim stručnjaka takođe nije pronašao dokaze da su danski državni organi ili zdravstveni radnici imali nameru da unište grenlandsko stanovništvo.

Godine 2024, tadašnja vlada u Nuku zadužila je tri pravna stručnjaka i jednog psihologa da utvrde "da li je bilo kršenja univerzalnih ljudskih prava i prava autohtonih naroda" i "da li kršenja ispunjavaju definiciju genocida". Panel se podelio tokom svog rada, a dva člana su podnela ostavke i podnela poseban izveštaj.

Prema Konvenciji UN o genocidu, genocid ne podrazumeva samo masovna ubistva, već može obuhvatiti i mere čiji je cilj sprečavanje rađanja unutar određene nacionalne, etničke, rasne ili verske grupe.

Za utvrđivanje genocida, međutim, neophodno je dokazati nameru da se ta grupa uništi, u celini ili delimično.

Jedan od izveštaja ipak navodi da je Danska možda prekršila Konvenciju o genocidu jer je još 1969. godine bila upoznata sa ozbiljnim rizikom da program predstavlja sprečavanje rađanja unutar određene grupe, ali nije preduzela sve mere koje su joj bile na raspolaganju. Konačnu odluku o tome mogao bi da donese samo nadležni sud.

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen najavio je pokretanje procesa za formiranje komisije za pomirenje sa Danskom, uz poruku da njen cilj ne bi trebalo da bude utvrđivanje krivice, već rasvetljavanje činjenica i stvaranje osnove za istinsko pomirenje. Slučaj je posebno osetljiv zbog pitanja budućeg odnosa Grenlanda i Danske, kao i interesa SAD za ovo autonomno područje.

Autori izveštaja i žene koje su bile žrtve programa zatražili su da se njihovo iskustvo ne koristi u aktuelnim geopolitičkim raspravama o budućnosti Grenlanda.

Jedna od žrtava, 70-godišnja Inger Platou, rekla je da je nakon operacije otkrila da joj je bez pristanka ugrađena spirala.

- Ispostavilo se da su se prema nama odnosili kao prema životinjama - rekla je ona Rojtersu.

Danska premijerka Mete Frederiksen izvinila se ženama 2025. godine zbog, kako je navela, "sistematske diskriminacije".

Danski parlament je u četvrtak usvojio zakon kojim će svakoj pogođenoj ženi biti isplaćeno 300.000 danskih kruna, odnosno oko 40.130 evra.

(Tanjug)

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