Nesvakidašnja saobraćajna nesreća dogodila se na magistralnom putu na ulazu u Travnik, u neposrednoj blizini restorana "Smajić", gde je autobus udario medveda. Prema prvim informacijama, divlja životinja iznenada se našla na kolovozu, nakon čega je došlo do udara. Medved je zadobio teške povrede i uginuo na mestu nesreće.

Foto: Edwin Remsberg/VWPics/Profimedia

 

Na fotografiji s mesta događaja vidi se autobus zaustavljen uz put, dok se telo životinje nalazi pored kolovoza. Prizor je privukao pažnju vozača i prolaznika, a saobraćaj se na toj deonici odvijao usporeno. Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je neko od putnika ili drugih učesnika u saobraćaju povređen, niti je poznato kolika je materijalna šteta nastala na autobusu.

Ovaj događaj ponovo upozorava na mogućnost iznenadnog izlaska divljih životinja na saobraćajnice koje prolaze uz šumska područja. Vozačima se posebno tokom noći i u ranim jutarnjim satima savetuju povećan oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Više pojedinosti o okolnostima nesreće trebalo bi da bude poznato nakon zvaničnog izveštaja nadležnih službi.

(Sandžak Danas)

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