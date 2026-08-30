NJena reakcija izazvala je brojne osude u Bosni i Hercegovini, a sada se pojavila i inicijativa za bojkot projekta ukoliko glumica ostane deo ekipe.

Foto: Instagram printskrin/ vukiceviclidija

 

Vukićević je na svom Instagram profilu ostavila emotikone srca, molitve i slomljenog srca ispod snimka uz koji je stajala poruka „Generale, živjet ćeš vječno!“. 

Posebno je odjeknula činjenica da se glumica u trenutku kada je priča ponovo dospela u javnost nalazi upravo u Sarajevu, gde snima seriju „Bos il' Hadžija“, koju režira Enver Puška. Vukićević je i sama na društvenim mrežama delila kadrove sa snimanja i navela Vilsonovo šetalište kao lokaciju.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Zbog svega toga, na društvenim mrežama se pojavio poziv na bojkot serije, uz zahtev da se Vukićević udalji iz projekta, raskine angažman i da se produkcija javno izjasni o njenom ostanku.

U apelu, koji je objavio izvesni Ervin, i koji se širi, javno traži se i da, ukoliko produkcija odluči da zadrži glumicu, građani odgovore bojkotom serije. Od autora inicijative zatraženo je i da se objave informacije o eventualnim sponzorima, finansijerima, emiterima i distributerima projekta.

Foto: Printscreen/Instagram/vukiceviclidija

 

„Nema raskida saradnje – nema gledanja!“, poručuje se u pozivu na bojkot.

- Dok u Sarajevu snima seriju „Bos il’ Hadžija“, Lidija Vukićević je sa svog verificiranog Instagram profila ispod objave posvećene Ratku Mladiću i poruke:

Foto: Printscreen/Instagram/vukiceviclidija

 

„Generale, živećeš večno!“ 

Sa te stranice ističu da je komentar javno dostupan i dokumentovan, i da nije reč o glasini, te da zbog toga podnose krivičnu prijavu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i od reditelja Envera Puške i produkcije zahtevaju sledeće:

 

 

  •  hitno udaljavanje Lidije Vukićević iz projekta;
  • raskid njenog angažmana;. javno izjašnjenje produkcije i reditelja;
  • obustavu snimanja i budućeg emitovanja ukoliko ona ostane dio serije;
  • objavljivanje imena svih sponzora, finansijera, emitera i distributera serije.

Foto: Printscreen/Instagram/vukiceviclidija

 

- Ako produkcija odluči šutjeti i zadržati je u projektu, odgovor građana mora biti jasan: NEMA RASKIDA SARADNJE – NEMA GLEDANJA - piše u objavi.

(Kurir)

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