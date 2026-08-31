Ova neobična odluka starice iz Šangaja, čije se bogatstvo procenjivalo na oko 2,5 miliona evra, nije bila donesena olako i imala je svoje jasne razloge.

Gospođa Liu, vlasnica značajnog bogatstva, prvobitno je imala nameru da sve što poseduje ostavi svojoj deci. Međutim, tokom godina, njeni odnosi sa decom su se pogoršali, što je na kraju dovelo do promene njenog testamenta. Naime, kada je baka Liu obolela, ni jedno od njene troje dece nije je posećivalo niti pokazivalo interesovanje za njeno zdravstveno stanje.

- Kad sam se razbolela i ostala na postelji, rekli su da sam im teret, a ceo život sam u tu decu ulagala. Sad prođe po nekoliko meseci, ne sete se ni broj da mi okrenu.

Osim što je fizički bila udaljena od njih, deca su retko pokazivala čak i osnovnu brigu, retko su je zvala ili se raspitivala o njenom zdravlju. Osećajući se zanemareno i emotivno povređeno, baka Liu je odlučila da svoju imovinu preusmeri na one koji su joj bili najbliži u najtežim trenucima - svoje kućne ljubimce. Foto: Vincent Scherer/Alamy/Profimedia

Iako je Liu želela da novac direktno ostavi svojim mačkama i psima, zakonski okvir u Kini ne omogućava takvu vrstu testamenta.

Zbog toga je donela odluku da imovinu prenese na lokalnu veterinarsku kliniku uz striktan uslov da sredstva budu korišćena za brigu o njenim ljubimcima i njihovim potomcima. Ova odluka je izazvala buru komentara na društvenim mrežama. Foto: Z. Jovanović Mačak

Mnogi su izražavali razumevanje za njenu odluku, dok su drugi komentarisali koliko je morala biti povređena da bi se odlučila na ovakav potez.

- Ovo je bio očajnički potez žene koja se osećala iznevereno od strane svojih najbližih - napisao je jedan korisnik društvenih mreža. Drugi su je podržavali, govoreći: „Ako me moja deca ne budu poštovala i brinula o meni, uradiću isto!“

(Stil)

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