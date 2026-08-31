Putopisni vloger koji je nedavno posetio ovu lokaciju u Bilal Taunu, međutim, zatekao je prizor koji se značajno razlikuje od njene istorije - improvizovani teren za kriket na kojem se igraju deca iz komšiluka.

Jutjuber poznat kao Luke On The Move zabeležio je posetu pakistanskom gradu Abotabadu, u čijem predgrađu Bilal Taun se nalazio kompleks.

Trospratni objekat je srušen 2012. godine odlukom pakistanskih vlasti, a zemljište danas koriste deca iz okolnog naselja.

Luk je, kako kaže, bio iznenađen koliko se lokacija promenila kada je stigao.

- Dame i gospodo, dobrodošli u Bilal Taun. Uspeli smo - rekao je na početku.

Bin Laden, nekadašnji lider Al Kaide, ubijen je 2. maja 2011. godine tokom akcije američkih specijalaca. Nakon toga, stambeni kompleks je privukao međunarodnu medijsku pažnju.

Tokom posete Bilal Taunu, jutjuber je obišao zemljište na kojem se nalazio kompleks i razgovarao sa decom iz komšiluka.

- Kao što možete da vidite, mališani se igraju i uživaju. Ovo je bezopasno mesto - rekao je.

Jutjuber nije krio da mu čitava scena deluje nadrealno, nakon čega se pridružio deci u igranju kriketa.

Kako danas izgleda lokacija u Bilal Taunu pogledajte u objavljenoj video-reportaži.

Podsetimo, Usama bin Muhamed bin Avad bin Ladin, poznat kao Osama bin Laden, bio je vojni vođa i osnivač Al-Kaide. Podržavao je panislamizam i mudžahedine tokom sovjetsko-avganistanskog rata, kao i bošnjačke mudžahedine tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Foto: Jutjub printskrin/National Geographic

Protivio se spoljnoj politici SAD na Bliskom istoku, a 1996. je proglasio rat sa SAD i učestvovao u napadima 11. septembra 2001.

Unilad

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