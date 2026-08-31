Putopisni vloger koji je nedavno posetio ovu lokaciju u Bilal Taunu, međutim, zatekao je prizor koji se značajno razlikuje od njene istorije - improvizovani teren za kriket na kojem se igraju deca iz komšiluka.

Jutjuber poznat kao Luke On The Move zabeležio je posetu pakistanskom gradu Abotabadu, u čijem predgrađu Bilal Taun se nalazio kompleks.

Trospratni objekat je srušen 2012. godine odlukom pakistanskih vlasti, a zemljište danas koriste deca iz okolnog naselja.

Luk je, kako kaže, bio iznenađen koliko se lokacija promenila kada je stigao.

- Dame i gospodo, dobrodošli u Bilal Taun. Uspeli smo - rekao je na početku.

Pročitajte još

"Zelenski je van kontrole, a budale u Briselu ćute"

"Zelenski je van kontrole, a budale u Briselu ćute"

08:24

Operacija "Neptunovo koplje" Kako je ubijen Osama bin Laden

Operacija "Neptunovo koplje" Kako je ubijen Osama bin Laden

20:13

TVRDI DA JE UBIO BIN LADENA: Uhapšen bivši američki marinac

TVRDI DA JE UBIO BIN LADENA: Uhapšen bivši američki marinac

08:25

SPREMA SE UPAD U IRAN! Misija opasnija od ubistva Bin Ladena

SPREMA SE UPAD U IRAN! Misija opasnija od ubistva Bin Ladena

17:18

Bin Laden, nekadašnji lider Al Kaide, ubijen je 2. maja 2011. godine tokom akcije američkih specijalaca. Nakon toga, stambeni kompleks je privukao međunarodnu medijsku pažnju.

Tokom posete Bilal Taunu, jutjuber je obišao zemljište na kojem se nalazio kompleks i razgovarao sa decom iz komšiluka.

- Kao što možete da vidite, mališani se igraju i uživaju. Ovo je bezopasno mesto - rekao je.

Jutjuber nije krio da mu čitava scena deluje nadrealno, nakon čega se pridružio deci u igranju kriketa.

Kako danas izgleda lokacija u Bilal Taunu pogledajte u objavljenoj video-reportaži.

Podsetimo, Usama bin Muhamed bin Avad bin Ladin, poznat kao Osama bin Laden, bio je vojni vođa i osnivač Al-Kaide. Podržavao je panislamizam i mudžahedine tokom sovjetsko-avganistanskog rata, kao i bošnjačke mudžahedine tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Foto: Jutjub printskrin/National Geographic

 

Protivio se spoljnoj politici SAD na Bliskom istoku, a 1996. je proglasio rat sa SAD i učestvovao u napadima 11. septembra 2001.

Unilad

GLADNOG SRBINA POSLALI HAŠKIM DŽELATIMA: Boris Tadić na engleskom objavio da je uhapšen general Ratko Mladić
Vesti

GLADNOG SRBINA POSLALI HAŠKIM DŽELATIMA: Boris Tadić na engleskom objavio da je uhapšen general Ratko Mladić

"POKAZALI SMO DA ŽELIMO U EVROPU" Ovo su reči uz koje je Boris Tadić predao haškim zlikovcima glavu generala Mladića
Vesti

"POKAZALI SMO DA ŽELIMO U EVROPU" Ovo su reči uz koje je Boris Tadić predao haškim zlikovcima glavu generala Mladića

BONUS VIDEO:

#Bin Laden #Osama Bin Laden #Pakistan vesti #kuća Bin LAden
Komentari 0
ЦЕО РЕГИОН ЗАТЕЧЕН! Ево шта је Тијана Бошковић урадила Хрватици након меча (ВИДЕО)

CEO REGION ZATEČEN! Evo šta je Tijana Bošković uradila Hrvatici nakon meča (VIDEO)