Čak je i čuveni Momo Kapor posvetio ceo jedan esej objašnjavajući psihologiju "ćaleta" pravog srpskog domaćina, koji je ujedno i najbolji ortak i autoritet koga se plaše.

Sa druge strane, mame su se često ljutile kada bi, u periodu puberteta njihovih miljenika i miljenica, postajale "keve".

Ovaj žargonski izraz, koji se odomaćio u srpskom jeziku, predstavlja izvrnutu interpretaciju reči "nekev" koja je u jeziku dorćolskih Jevreja Sefarda označavala majku. Foto: Depositphotos/IuliiaVerstaBO

Nažalost, ova jedinstvena etnička zajednica, koja je vekovima živela na Dorćolu i tu ostavila dubok trag u našoj kulturi u brojnim oblastima, potpuno je nestala pod zločinima nemačkih nacista tokom Drugog svetskog rata, a uspomena na njih sačuvana je i kroz ovaj legendarni izraz.

Reč ćale, sa druge strane, nastala je kao skraćenica od "ćaća", koji je karakterističan naziv za oca na "zapadnoj strani".

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