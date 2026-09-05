Sa druge strane, jednog detalja iz njenog ljubavnog života, koji je s godinama postao deo daleke prošlosti, mnogi se ne sećaju.

Malo kome je danas poznato da je Marija Šerifović 2007. godine, odmah nakon istorijske pobede na Evroviziji sa pesmom "Molitva", bila u emotivnoj vezi sa crnogorskim pevačem Slavkom Kalezićem.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Ta romansa trajala je svega šest meseci, a akteri su otvoreno govorili o tome zašto ova ljubav nije mogla da opstane.

NJihova priča započela je u jeku njene najveće evrovizijske slave 2007. godine. Iako je Marija Šerifović kasnije u svom dokumentarnom filmu otvoreno govorila o tome kako je naklonjena istom polu, te 2007. godine njena kratka romansa sa markantnim Crnogorcem bila je tema javnosti.

Par je proveo pola godine zajedno, ali su geografska udaljenost i poslovne obaveze brzo presudile ovom odnosu.

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Marija Šerifović otkrila razlog raskida

FOTO: Printskrin Jutjub marijaserifovic

 

Kada je romansa okončana, Marija Šerifović je tada javno objasnila šta je bio glavni razlog za prekid ove kratkotrajne veze.

- Moram da se fokusiram na posao, i ne želim bilo koga da opterećujem. LJubav na daljinu jednostavno nije opstala - rekla je ona tada.

Sa druge strane, Slavko Kalezić je svojevremeno u emisiji "Amidži šou" kod Ognjena Amidžića odlučio da se priseti tog perioda i iskreno prokomentariše spekulacije o tome da li mu je veza sa evrovizijskom pobednicom pomogla da izgradi sopstveno ime na muzičkoj sceni.

Slavko je istakao da je od samog početka želeo da ide sopstvenim putem i gradi karijeru bez ičije pomoći, oslanjajući se isključivo na sopstvenu strategiju.

- Posle njene pobede smo bili zajedno. Iskreno, tada smo pričali, ali mi iskreno nije pomogla u karijeri, imao sam svoju strategiju - rekao je on.

Danas žive potpuno drugačije živote

Foto: Instagram printskrin/serifovic

 

 

Skoro dve decenije kasnije, ova romansa je za oboje samo simpatična i davno zaboravljena uspomena iz prošlosti.

Slavko Kalezić, koji danas ima 40 godina, uspeo je da izgradi svoju karijeru, takmičio se u popularnom muzičkom šou "X faktor" i predstavio Crnu Goru na Evroviziji 2017. godine.

Pevač se tokom godina vizuelno drastično promenio, te danas izgleda potpuno drugačije u odnosu na period kada je bio u vezi sa Marijom.

S druge strane, Marija Šerifović je ostvarila svoj najveći životni san i danas je ponosna majka malog Marija, koja je u muzičkoj karijeri ostvarila zavidne uspehe.

(Telegraf.rs)

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