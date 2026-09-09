Administracija predsednika je na Fejsbuku navela da je reč o "alarmantnoj manipulaciji" kojom se namerno iskrivljuje odluka kako bi se podstakla "neosnovana teorija" da se Rumunija uvlači u rat u Ukrajini.

- Prioritet Rumunije je zaštita i odbrana njenih građana  navodi se u saopštenju, prenosi Ađerpres.

Foto: Alberto Grosescu/Alamy/Profimedia

 

Kako je saopšteno iz predsedničke palate Kotročeni, Rumunija učestvuje u međunarodnim formatima koji imaju za cilj jačanje bezbednosti, uključujući "Koaliciju voljnih za Ukrajinu", a čiji je cilj uspostavljanje političkih i pravnih garancija za Ukrajinu nakon postizanja sporazuma o prekidu vatre.

Predsednička administracija naglašava da rumunski vojnici neće biti raspoređeni u Ukrajini niti će učestvovati u borbenim operacijama.

U okviru sprovođenja političkih odluka na vojnom nivou, Rumunija je 2025. godine aktivirala Operativnu komandu multinacionalnih snaga za podršku Ukrajini.

Pročitajte još

Drama u komšiluku: Medved ga njuši,on nepomično stoji (VIDEO)

Drama u komšiluku: Medved ga njuši,on nepomično stoji (VIDEO)

09:15

Dron eksplodirao u Rumuniji, Ukrajina preuzela odgovornost

Dron eksplodirao u Rumuniji, Ukrajina preuzela odgovornost

17:45

Pala vlada komšijske države: Parlament izglasao nepoverenje

Pala vlada komšijske države: Parlament izglasao nepoverenje

14:04

Ova zemlja se ujedinjuje sa srpskim komšijom? "Lakše u EU!"

Ova zemlja se ujedinjuje sa srpskim komšijom? "Lakše u EU!"

17:16

Predsednička administracija naglašava da rumunski vojnici neće biti raspoređeni u Ukrajini niti će učestvovati u borbenim operacijama.

Rumunski mediji objavili su 8. septembra da je predsednik Rumunije Nikušor Dan zatražio od parlamenta odobrenje za angažovanje do 20 pripadnika rumunskih oružanih snaga u Operativnom štabu multinacionalnih snaga za podršku Ukrajini.

Rumunska novinska agencija Ađerpres navela je da bi ti vojnici bili deo komandno-kontrolnih struktura, dok su rumunski mediji objavili da bi bili angažovani u Francuskoj ili Velikoj Britaniji, a ne na teritoriji Ukrajine.

Posle tih objava, društvenim mrežama počele su da kruže tvrdnje da Rumunija namerava da pošalje vojnike u Ukrajinu da učestvuju u ratu.

Prema zvaničnom saopštenju, najviše 20 rumunskih vojnih lica, uglavnom štabnih oficira, bilo bi angažovano na planiranju, komandovanju, kontroli i koordinaciji u okviru multinacionalne komande, čije se aktivnosti odvijaju u Francuskoj i Velikoj Britaniji.

(Agerpres)

ŠOK PRIZNANJE IZ HAGA: Osudili smo Mladića, ali nije bilo dokaza
Vesti

ŠOK PRIZNANJE IZ HAGA: Osudili smo Mladića, ali nije bilo dokaza

"Bomba" u Partizanu: Crno-beli doveli reprezentativca Srbije!
Sport

"Bomba" u Partizanu: Crno-beli doveli reprezentativca Srbije!

BONUS VIDEO

#Rumunija vesti #Rumunija vesti 2026 #Rumunija najnovije vesti #Rumunija najnovije vesti 2026 #Rumunija Ukrajina #Rumunija Ukrajina odnosi #rat u Ukrajini najnovije vesti #rat u Ukrajini uživo #rat u ukrajini vesti #rat u Ukrajini oružje #rat u Ukrajini vesti 2026 #rat u Ukrajini najnovije vesti 2026
Komentari 0
Трагедија која је потресла регион: Погинуо спортиста у тешкој саобраћајној несрећи!

Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!