Administracija predsednika je na Fejsbuku navela da je reč o "alarmantnoj manipulaciji" kojom se namerno iskrivljuje odluka kako bi se podstakla "neosnovana teorija" da se Rumunija uvlači u rat u Ukrajini.
- Prioritet Rumunije je zaštita i odbrana njenih građana navodi se u saopštenju, prenosi Ađerpres.
Kako je saopšteno iz predsedničke palate Kotročeni, Rumunija učestvuje u međunarodnim formatima koji imaju za cilj jačanje bezbednosti, uključujući "Koaliciju voljnih za Ukrajinu", a čiji je cilj uspostavljanje političkih i pravnih garancija za Ukrajinu nakon postizanja sporazuma o prekidu vatre.
Predsednička administracija naglašava da rumunski vojnici neće biti raspoređeni u Ukrajini niti će učestvovati u borbenim operacijama.
U okviru sprovođenja političkih odluka na vojnom nivou, Rumunija je 2025. godine aktivirala Operativnu komandu multinacionalnih snaga za podršku Ukrajini.
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Predsednička administracija naglašava da rumunski vojnici neće biti raspoređeni u Ukrajini niti će učestvovati u borbenim operacijama.
Rumunski mediji objavili su 8. septembra da je predsednik Rumunije Nikušor Dan zatražio od parlamenta odobrenje za angažovanje do 20 pripadnika rumunskih oružanih snaga u Operativnom štabu multinacionalnih snaga za podršku Ukrajini.
Rumunska novinska agencija Ađerpres navela je da bi ti vojnici bili deo komandno-kontrolnih struktura, dok su rumunski mediji objavili da bi bili angažovani u Francuskoj ili Velikoj Britaniji, a ne na teritoriji Ukrajine.
Posle tih objava, društvenim mrežama počele su da kruže tvrdnje da Rumunija namerava da pošalje vojnike u Ukrajinu da učestvuju u ratu.
Prema zvaničnom saopštenju, najviše 20 rumunskih vojnih lica, uglavnom štabnih oficira, bilo bi angažovano na planiranju, komandovanju, kontroli i koordinaciji u okviru multinacionalne komande, čije se aktivnosti odvijaju u Francuskoj i Velikoj Britaniji.
(Agerpres)