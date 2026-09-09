Administracija predsednika je na Fejsbuku navela da je reč o "alarmantnoj manipulaciji" kojom se namerno iskrivljuje odluka kako bi se podstakla "neosnovana teorija" da se Rumunija uvlači u rat u Ukrajini.

- Prioritet Rumunije je zaštita i odbrana njenih građana navodi se u saopštenju, prenosi Ađerpres. Foto: Alberto Grosescu/Alamy/Profimedia

Kako je saopšteno iz predsedničke palate Kotročeni, Rumunija učestvuje u međunarodnim formatima koji imaju za cilj jačanje bezbednosti, uključujući "Koaliciju voljnih za Ukrajinu", a čiji je cilj uspostavljanje političkih i pravnih garancija za Ukrajinu nakon postizanja sporazuma o prekidu vatre.

Predsednička administracija naglašava da rumunski vojnici neće biti raspoređeni u Ukrajini niti će učestvovati u borbenim operacijama.

U okviru sprovođenja političkih odluka na vojnom nivou, Rumunija je 2025. godine aktivirala Operativnu komandu multinacionalnih snaga za podršku Ukrajini.

Romania will not send troops to Ukraine as part of security guarantees - Prime Minister



➖"Throughout all these months, as you know, when the issue of providing security guarantees for achieving lasting peace in Ukraine was raised, Romania stated as clearly as possible: we will… pic.twitter.com/SJS7ijYVq5 — Russian Market (@runews) August 22, 2025

Predsednička administracija naglašava da rumunski vojnici neće biti raspoređeni u Ukrajini niti će učestvovati u borbenim operacijama.

Rumunski mediji objavili su 8. septembra da je predsednik Rumunije Nikušor Dan zatražio od parlamenta odobrenje za angažovanje do 20 pripadnika rumunskih oružanih snaga u Operativnom štabu multinacionalnih snaga za podršku Ukrajini.

Rumunska novinska agencija Ađerpres navela je da bi ti vojnici bili deo komandno-kontrolnih struktura, dok su rumunski mediji objavili da bi bili angažovani u Francuskoj ili Velikoj Britaniji, a ne na teritoriji Ukrajine.

🇷🇴🇷🇺 Romania caught a Russian scouting Ukrainian cargo planes for sabotage, the same target as the Leipzig drone



The 40-year-old was detained after allegedly photographing NATO equipment at bases including Bucharest between February and July, tracking troop and armor movements,… pic.twitter.com/FnDWqqezlD — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 9, 2026

Posle tih objava, društvenim mrežama počele su da kruže tvrdnje da Rumunija namerava da pošalje vojnike u Ukrajinu da učestvuju u ratu.

Prema zvaničnom saopštenju, najviše 20 rumunskih vojnih lica, uglavnom štabnih oficira, bilo bi angažovano na planiranju, komandovanju, kontroli i koordinaciji u okviru multinacionalne komande, čije se aktivnosti odvijaju u Francuskoj i Velikoj Britaniji.

(Agerpres)

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