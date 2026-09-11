Bivša manekenka i odnedavno voditeljka, Danijela Dimitrovska, oprobaće se u novoj ulozi. Ona postoje voditeljka emisije "Pogodi šta umem", koji će se emitovati na na Rts 1.

Koncept emisije je takav da učesnici pokazuju nesvakidašnje i skrivene talente - pevanje, ples, sviranje, imitacije, trikovi i druge neočekivane veštine, dok publika i učesnici nagađaju šta je u pitanju. Foto: ATA images/A. Ahel

Na oficijalnom Instagram profilu emisije objavljen je tizer, gde možemo videti Dimitrovsku u novoj ulozi, dok vežba tekst.

- Tim je uveliko u pripremama, a materijala iza scene ne manjka - napisali su u objavi.

Danijela još uvek nije obavestila javnost o svojoj novoj ulozi, a emisija od 20. septembra počinje sa emitovanjem. Kako će se snaći, ostaje da vidimo.

Bivša žena voditelja Ognjena Amidžića, Danijela Dimitrovska, nedavno je pokrenula je privatni biznis - proizvodnju cipela.

Kako je izjavila, na to je naveo težak trenutak, kada je pre par godina shvatila da "nema ni dinar u džepu".

- Od tog trenutka sve se menja. Krećeš napred, krećeš dalje, misli na Matiju. I kada vam se čini da ne postoji svetlo na kraju tunela, ono je negde tu i sigurno ćete ga videti u nekom trenutku. Samo budite hrabri i stvarno je najteži taj prvi korak, ali kad ga napravite, zapamtite, sve je odmah lekše - istakla je bivša manekenka.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Moram da vas vratim unazad par godina, i da vam kažem da sam se samo jedno jutro probudila i shvatila da nemam dinar u džepu, ali doslovno. Da takav strah nisam osetila nikad u životu. Imala sam veliku odgovornost pre svega prema svom detetu. Sve čega se sećam iz tog perioda je prazan novčanik - rekla je Danijela i dodala:

Na dan kada je predstavila novi biznis, manekenka je poručila:

- Danas predstavljam svoju kolekciju cipela… I iskreno, još uvek pokušavam da shvatim kako sam stigla do ovde. Nije bilo pravolinijski i nije bilo lako, ali je od samog početka bilo stvarno. Ovu kolekciju smo radili dugo, sa jednom idejom da napravimo nešto što žene žele da nose svaki dan. Da ne razmišljaju previše i da se u njima osećaju dobro čim naprave prvi korak. Zato smo se najviše bavili tim osećajem. Kako stoje, kako se nose, kako se u njima hoda… - navela je Danijela Dimitrovska.

(Mondo)

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