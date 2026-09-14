Verovatno već znate da česta ili prekomerna konzumacija alkohola ozbiljno oštećuje vašu jetru. Ali ova posebna navika nije jedina koja može da sabotira funkcionisanje ovog dragocenog organa. Jetra je odgovorna za više od 500 telesnih funkcija, uključujući skladištenje glukoze, regulisanje zgrušavanja krvi i još mnogo toga, ali njen glavni zadatak je da „filtrira“ krv.

Tačnije, jetra obrađuje krv iz digestivnog sistema i oslobađa je od štetnih supstanci kao što su alkohol, lekovi i drugi toksini. To je u suštini prirodni sistem detoksikacije našeg tela.

Ovaj vitalni organ takođe proizvodi holesterol kada je telu potreban i reguliše njegove nivoe u telu, učestvuje u metabolizmu proteina, ugljenih hidrata i masti. Iako nijedna hrana sama po sebi neće poboljšati funkciju jetre, generalno uravnotežena ishrana sigurno joj neće škoditi.

Konzumirate mnogo šećera

Previše šećera nije samo loše za zube već može oštetiti jetru. Ovaj organ koristi vrstu šećera koja se zove fruktoza za proizvodnju masti. Previše prerađenog šećera uzrokuje nakupljanje masti, što može dovesti do bolesti jetre. Neka istraživanja pokazuju da šećer može biti jednako štetan za jetru kao i alkohol, čak i ako nemate višak kilograma. To je još jedan razlog više da ograničite hranu sa dodatkom šećera.

Višak kilograma je loš za vašu jetru

Dodatna mast se može nakupiti u ćelijama jetre i dovesti do masne jetre. Kao rezultat, jetra može nabubriti i vremenom doći do ciroze jetre. Masna jetra je češća kod gojaznih osoba, ljudi srednjih godina ili pacijenata sa dijabetesom.

Dobijate previše vitamina A iz suplemenata

Našem telu je neophodan vitamin A, ali prema mišljenju stručnjaka, konzumiranje svežeg voća i povrća (posebno crvenog, narandžastog i žutog) je najbolji način da ga dobijete. Ako uzimate suplemente koji sadrže velike doze vitamina A, to može izazvati probleme sa jetrom. Pre nego što uzmete dodatne vitamine, konsultujte se sa svojim lekarom.

Paracetamol može oštetiti vašu jetru Imate glavobolju ili prehladu i tražite lek za ublažavanje bolova. Ali ako uzmete previše bilo kakvog leka protiv bolova koji sadrži paracetamol, možete nesvesno da oštetite jetru. Zato pažljivo pratite uputstva za doziranje, oni postoje iz određenog razloga.

Konzumirate mnogo trans masti

Trans masti su nezasićene masne kiseline, koje sadrže najmanje jednu dvostruku vezu u trans obliku. Postoje trans masti koje se „prirodno“ javljaju u nekim namirnicama i one koje su „industrijski proizvedene“. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) preporučuje da unos trans masti bude manji od 1% ukupnog dnevnog unosa kalorija. Ishrana bogata trans mastima povećava nivoe "lošeg" holesterola i rizik od koronarne bolesti srca.

(Srbija danas)

BONUS VIDEO: