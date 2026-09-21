Reč je o 21-godišnjoj devojci koja je bila u društvu ranije uhapšenog 76-godišnjaka.

Kako prenose grčki mediji, pozivajući se na agenciju APE-MPE, devojka je privedena nekoliko sati posle incidenta, a zatim puštena. U međuvremenu je ponovo uhapšena, a protiv nje je pokrenut postupak zbog sumnje na saučesništvo u nanošenju telesnih povreda sa smrtnim ishodom, kao i zbog pretnji i uvreda.

Sedamdesetšestogodišnji muškarac uhapšen je još u nedelju, nakon što je svađa oko ležaljke prerasla u fizički sukob tokom kojeg se stariji kupač srušio. Osamdesetdvogodišnjak je prevezen u bolnicu Asklepion u Vuli, gde je proglašen mrtvim. Foto: Printskrin/Youtube/LIFO

"Nisam ga ni udario, on je udario mene"

Uhapšeni 76-godišnjak izneo je za grčku televiziju "Mega" svoju verziju događaja, tvrdeći da nije napao preminulog muškarca, već da je on bio taj koji je započeo fizički obračun.

– Posvađao se sa devojkom koja je bila sa mnom, udario je nju, pa onda i mene. Oborio me je i tukao. Zavrtelo mi se u glavi i pao sam. Nisam ga čak ni udario, on je udario mene – rekao je uhapšeni muškarac.

On tvrdi i da se 82-godišnjak nije srušio odmah posle sukoba, već približno sat vremena kasnije.

Supruga preminulog: „Muž mi je umro zbog gluposti“

Potpuno drugačiju verziju događaja iznela je supruga preminulog muškarca, koja je sa njim tog jutra došla na plažu.

Prema njenim rečima, sukob je počeo kada su 76-godišnjak i devojka poželeli da zauzmu ležaljke koje su ona i suprug već koristili, iako je na plaži bilo mnogo slobodnih mesta.

– Odjednom su hteli da nam uzmu ležaljke, a plaža je bila prazna. Udario ga je u nos, a ostali udarci bili su u predelu srca – tvrdi supruga preminulog.

Ona je ispričala da su spasioci pokušali da reanimiraju njenog muža i da je borba za njegov život nastavljena u bolnici.

– Muž mi je umro zbog gluposti, na praznoj plaži na kojoj je bilo mesta za 150 ljudi – rekla je potresena žena.

Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila tačan tok sukoba i ulogu svih učesnika. Ostaje da se utvrdi i neposredan uzrok smrti 82-godišnjaka, odnosno povezanost fizičkog obračuna i srčanog zastoja koji je doživeo.

(APE-MPE)

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