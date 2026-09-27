Svoje svakodnevne trenutke ponekad deli sa pratiocima na društvenim mrežama, a ovog puta je za to imala poseban povod.

Anastasija se putem Instagrama oglasila kako bi svom bratancu Krstanu čestitala imendan. Foto: Instagram printskrin/raznatovicanastasija

Tom prilikom objavila je fotografiju mališana i uz nju uputila emotivne reči.

- Srećan imendan ljubavi tetkina, Krstan - napisala je Anastasija Ražnatović uz emodži plavog srca.

Na fotografiji je označila i svog brata Veljka Ražnatovića, kao i snajku Bogdanu, čime je još jednom pokazala koliko joj je porodica važna.

Ceca nedavno boravila u Španiji kod ćerke i zeta Foto: Printskrin/Instagram/raznatovicanastasija

Podsetimo, nakon Anastasijinog porođaja, Ceca je odmah spakovala stvari i otputovala u Španiju, gde je nekoliko dana provela sa unukom, ćerkom i zetom.

Nakon toga je sa nama sumirala utiske. Foto: ATA images/A. Ahel

- Bila sam sa unukom, sa svojom ćerkom, zetom, prijateljima. Sada smo jedna ogromna porodica, to je prelepo. Ilijan uživa kao mali princ. Ne ispuštamo ga iz ruku, samo jede i spava kao i svaka beba. Tamo sam napunila baterije i jedva čekam da se posvetim albumu - rekla je Ceca nedavno.

Pevačica je tom prilikom otkila i kako se Anastasija snašla u ulozi majke.

- On je četvrti unuk, ispraksovala sam se. Odmah sam ga uzela u ruke, sad mi ova trojica naspram njega izgledaju kao džinovi. Ilijan je kao krofna, nanosali smo se, mazili, hranili, presvlačila. Anastasija se odlično snašla kao majka. Nisam morala da joj dajem savete. Mi žene imamo urođeni instikt. Drago mi je da se odmah uhodala. Beba liči na majku i oca, svakim danom se sve menja. Znam na koga će da liči, na mene - prokomentarisala je Ceca uz osmeh.

(Telegraf.rs)

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