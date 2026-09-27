Ono za šta nisu štedeli novac su holivudski osmesi za koje su dali pravo bogatstvo.
Lepa Brena je tokom godina nekoliko puta korigovala svoj osmeh, a poslednju veću promenu napravila je 2017. godine, kada je ugradila novi set navlaka. Prema pisanju medija, ona je svojevremeno u "Zvezdama Granda" mladim pevačicama preporučivala stomatologa, a nekima je novi osmeh sama finansirala.
Među njima se našao i Milan Stanković, za kojeg se svojevremeno pričalo da mu je Brena pomogla da koriguje osmeh. Pevač je tada uradio intervenciju kojom su ispravljeni zubi u gornjoj vilici i znatno je promenio izgled.
Ceca Ražnatović iskeširala 8.000 evra
Ceca Ražnatović menjala je navlake na zubima. Ona je birala najskuplji porcelan koji ju je koštao oko 8.000 evra.
Milica Todorović je otvoreno govorila o korekcijama zuba, a to ju je koštalo oko 2.000 evra.
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- Nemam prirodne zube, moji zubi su bili kao raspadnuta taraba. Morala sam da stavim veštačke, jer uopšte nemam dvojke u vilici. Mama me je naterala da odem kod zubara i na tome joj hvala - rekla je pevačica.
Žika Jakšić je takođe pratio trend belih zuba i promenio svoj osmeh.
Emina Jahović je dosta promenila fizički izgled otkako se pojavila na sceni, a kako možemo videti na fotografijama iz prošlosti, njen osmeh je bio skroz drugačiji.
Radu prozivali zbog osmeha
Rada Manojlović je tokom takmičenja u „Zvezdama Granda“ 2009. godine sredila zube.
- Jedina stvar koju sam uradila jesu zubi. Na to mi je Snežana Đurišić skrenula pažnju. Ja nisam želela da sredim zube sve dok nisam pogledala snimke i videla da to na TV rogobatno izgleda. Poželela sam da imam osmeh Anđeline DŽoli. Sve drugo što su mi govorili da nije lepo, videla sam na snimcima i to mi ne smeta - rekla je tada pevačica.
Goca Božinovska je takođe uložila oko 8.000 evra u novi osmeh.
- Nije mi se dopadala moja prirodna boja zuba... sada izgledam mnogo bolje i mlađe - izjavila je pevačica.
Dara Bubamara je javno govorila da je želela osmeh poput Nataše Bekvalac, te je 2017. godine uradila korekciju u inostranstvu, koja je navodno koštala oko 18.000 evra.
Aleksandra Prijović je takođe menjala zube i danas važi za jednu od pevačica sa najlepšim osmehom na estradi.
Katarina Grujić je priznala da joj je ranije smetao izgled zuba, zbog čega je odlučila da ih koriguje.