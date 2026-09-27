Ono za šta nisu štedeli novac su holivudski osmesi za koje su dali pravo bogatstvo.

Lepa Brena je tokom godina nekoliko puta korigovala svoj osmeh, a poslednju veću promenu napravila je 2017. godine, kada je ugradila novi set navlaka. Prema pisanju medija, ona je svojevremeno u "Zvezdama Granda" mladim pevačicama preporučivala stomatologa, a nekima je novi osmeh sama finansirala. Foto: ATA images/M. M.

Među njima se našao i Milan Stanković, za kojeg se svojevremeno pričalo da mu je Brena pomogla da koriguje osmeh. Pevač je tada uradio intervenciju kojom su ispravljeni zubi u gornjoj vilici i znatno je promenio izgled. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ceca Ražnatović iskeširala 8.000 evra

Ceca Ražnatović menjala je navlake na zubima. Ona je birala najskuplji porcelan koji ju je koštao oko 8.000 evra. Foto: Zoran Jovanović

Milica Todorović je otvoreno govorila o korekcijama zuba, a to ju je koštalo oko 2.000 evra.

Foto: ATA images/A. Ahel

- Nemam prirodne zube, moji zubi su bili kao raspadnuta taraba. Morala sam da stavim veštačke, jer uopšte nemam dvojke u vilici. Mama me je naterala da odem kod zubara i na tome joj hvala - rekla je pevačica.

Žika Jakšić je takođe pratio trend belih zuba i promenio svoj osmeh. Foto: V. Danilov

Emina Jahović je dosta promenila fizički izgled otkako se pojavila na sceni, a kako možemo videti na fotografijama iz prošlosti, njen osmeh je bio skroz drugačiji. Foto: ATA images/A. Ahel

Radu prozivali zbog osmeha

Rada Manojlović je tokom takmičenja u „Zvezdama Granda“ 2009. godine sredila zube. Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Jedina stvar koju sam uradila jesu zubi. Na to mi je Snežana Đurišić skrenula pažnju. Ja nisam želela da sredim zube sve dok nisam pogledala snimke i videla da to na TV rogobatno izgleda. Poželela sam da imam osmeh Anđeline DŽoli. Sve drugo što su mi govorili da nije lepo, videla sam na snimcima i to mi ne smeta - rekla je tada pevačica.

Goca Božinovska je takođe uložila oko 8.000 evra u novi osmeh.

Foto: Instagram printskrin/goca_bozinovska_official

- Nije mi se dopadala moja prirodna boja zuba... sada izgledam mnogo bolje i mlađe - izjavila je pevačica.

Dara Bubamara je javno govorila da je želela osmeh poput Nataše Bekvalac, te je 2017. godine uradila korekciju u inostranstvu, koja je navodno koštala oko 18.000 evra. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Aleksandra Prijović je takođe menjala zube i danas važi za jednu od pevačica sa najlepšim osmehom na estradi. Foto: ATA images/A. Ahel

Katarina Grujić je priznala da joj je ranije smetao izgled zuba, zbog čega je odlučila da ih koriguje. Foto: Instagram printskrin/katarinagrujic.doll

(Blic)

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