Crnogorski glumac Mima Karadžić našao se u nesvakidašnjoj i komičnoj situaciji kada ga je tokom gradske vožnje zaustavila saobraćajna policija. On je ranije za medije otkrio šta ga je snašlo kada su sa njim u automobilu bile dve žene.

- Pre neko veče sam u Smartu, pošto to vozim po gradu, vozio dve moje koleginice. Vozim, njih dve jedna drugoj u krilu i zaustavlja nas policija - prisetio se Mima. Foto: ATA images/M. . T.

Kada ih je saobraćajna patrola zaustavila, policajac je ugledao dve dame na jednom sedištu i zatečeno se obratio glumcu:

- Mima, dve dame na jednom sedištu.

Karadžić mu je na to iskreno odgovorio:

- Brate, šta da kažem, rekoh idem u kafanu...

Nakon toga usledila je reakcija pripadnika policije koja je nasmejala aktere ove priče: Foto: ATA images/A. Ahel

- Da sam Mima Karadžić i ja bih to isto radio - poručio mu je policajac i time stavio tačku na ovu simpatičnu anegdotu.

Muškarci su kao vino

Inače, nedavno je Mima Karadžić nedavno izazvao buru svojom objavom.

- Muškarci su kao vino, neki postaju sirće a neki godinama su sve bolji i kvalitetniji… Vino je i najčednije žene bacilo na leđa, mogao bih napisati još mnogo toga ali…Nek ste mi svi zdravi i živi - stajalo je u opisu Mimine fotografije nakon koje je usledila lavina komentara. Foto: ATA images/M. . T.

Podsetimo, Mima Karadžić jednom je bio u braku, sa kum na venčanju mu je bio Žarko Laušević.

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