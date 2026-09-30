U turskim medijima je kao bomba odjeknula vest da je za suprugom pevača Mustafe Sandala raspisana poternica zbog navodne pronevere 197 miliona evra. Nakon toga za medije se oglasio proslavljeni pevač za turske medije, a njegovu izjavu prenosimo u celosti.

Foto: Instagram/melis_sutsurup

- Moja obraz je čist! Do danas apsolutno nije bilo govora o tome da kupujem ili prodajem bilo kakve fondove, niti da sam deo takve organizacije. Sa poštovanjem i istim emocijama delim osetljivost našeg naroda po ovom pitanju. Već 32 godine moj jedini izvor prihoda je muzika, zahvaljujući vašoj podršci. Moja supruga i njen advokat već su dali neophodno objašnjenje u vezi sa ovom temom - zaključio je pevač i bivši suprug Emine Jahović.

Turski mediji navode da je zaplenjena imovina

Kako turski mediji navode, u okviru istrage o fondovima koju vodi Kancelarija za istragu finansiranja terorizma i pranja novca pri Republičkom javnom tužilaštvu u Istanbulu, navodno je izdat nalog za hapšenje Melis Sutšurup, supruge pevača Mustafe Sandala, kao i njenog oca DŽihana Sutšurupa. Pored toga, zaplenjena je i njihova imovina.

Naime, u istrazi koja se odnosi na transakcije na tržištu kapitala, ranije je zatraženo uvođenje privremenih mera nad imovinom 106 fizičkih i pravnih lica. Među 47 fizičkih lica za koja su zatražene ove mere našla se i Melis Sutšurup.

Tvrdi se da je Sutšurup povukla 11 milijardi lira iz fondova koji su u postupku likvidacije, dok su Mustafa Sandal i njegova supruga odbacili ove optužbe u odvojenim izjavama datim 27. septembra.

NJen advokat odbacio tvrdnje o povlačenju 11 milijardi lira

Kako se dalje navodi, Melis Sutšurup je u izjavi koju je putem svog advokata objavila na društvenim mrežama navela da tvrdnja o povlačenju 11 milijardi lira iz likvidiranih fondova ne odgovara istini.

U saopštenju je istaknuto da su sve transakcije koje je Sutšurup izvršila evidentirane sa tačnim datumima i iznosima kod nadležnih banaka i brokerskih kuća, te da nadležni organi mogu lako utvrditi stvarni istorijat njenih transakcija.

Takođe je potvrđeno da je Sutšurup imala ulogu investitora u pomenutim fondovima, ali je navedeno da tim sredstvima trenutno ne može da pristupi zbog gašenja fondova. U saopštenju njenog advokata navedeno je sledeće:

- U pomenutim fondovima se i dalje nalaze investicije naših klijenata, ali usled gašenja fondova naši klijenti ne mogu da pristupe tim svojim ulogama. Sledstveno tome, naši klijenti nisu neko ko je ostvario dobit iz ove krize sa fondovima, već spadaju među investitore koji su tom krizom direktno pogođeni, oštećeni i koji su pretrpeli materijalnu štetu.

(Blic/Medyascope)

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