Regionalni i zapadni zvaničnici ranije su za "Reuters" rekli da Saudijska Arabija i njeni jemenski saveznici planiraju da pokrenu ofanzivu na Hute, pri čemu bi Saudijci predvodili vazdušne napade, dok bi se jemenske snage borile na terenu.

– Danas objavljujem početak vojnih operacija za oslobađanje preostale teritorije republike i proširenje vlasti države i njenih institucija na čitavu nacionalnu teritoriju – rekao je Rašad al-Alimi u televizijskom obraćanju. Foto: Osamah Yahya/ZUMA/SplashNews.com/Splash/YAY Media AS / Alamy / Profimedia

Saudijska Arabija se 2015. godine uključila u građanski rat u susednom Jemenu, predvodeći arapsku koaliciju koja je podržavala međunarodno priznatu vladu, koju su Huti prethodno proterali iz glavnog grada Sane.

Primirje između zaraćenih strana, dogovoreno 2022. godine, uglavnom se održalo sve do ove godine, kada su Huti, u okviru širenja sukoba sa Iranom, pokrenuli raketne i napade dronovima na saudijske brodove i naftnu infrastrukturu.

Munjevita ofanziva Huta

Uprkos pripremama za protivofanzivu, Huti su do sada zadržali inicijativu na terenu, nekoliko nedelja nakon što su u munjevitoj ofanzivi duž obale zauzeli strateški moreuz Bab el Mandeb, što je dovelo do sloma vladinih snaga.

Bab el Mandeb predstavlja južni izlaz iz Crvenog mora i jednu od ključnih pomorskih ruta između Sredozemlja i Azije. NJegov značaj dodatno je porastao ove godine kao alternativni pravac zbog sukoba u Iranu i praktičnog zatvaranja Ormuskog moreuza.

U poslednjih 48 sati Huti su ostvarili napredovanje protiv vladinih i lokalnih snaga na strateškim uzvišenjima u blizini jemenskog grada Taiza, naveli su vojni izvori. Time su se približili poslednjem putu koji povezuje Taiz sa Adenom, gde je sedište jemenske vlade koju podržavaju Saudijci.

Ukoliko Huti preuzmu kontrolu nad putem Taiz–Aden, grad bi mogao da se nađe praktično pod opsadom. Taiz je treći najveći grad u Jemenu, u kojem žive stotine hiljada civila, dok se u njemu nalazi i nekoliko hiljada pripadnika vladinih snaga.

– Kontrola nad tim područjem dodatno bi učvrstila položaj Huta duž ravničarskog priobalnog dela oko Bab el Mandeba, naročito ukoliko bi zauzeli planinske predele koji dominiraju zapadnim delom provincije Taiz – ocenio je jemenski novinar i politički analitičar Mohamed al-Kadi.

– To će im pomoći da zaštite pozadinu u slučaju operacije protiv obale i znatno otežati ponovno zauzimanje tih područja – rekao je on.

Taiz je važan ne samo zbog svog strateškog položaja. Jemenski predsednik Rašad al-Alimi potiče iz tog regiona, pa bi opsada grada dodatno pogoršala već katastrofalnu humanitarnu situaciju u zemlji.

Prema podacima Svetskog programa za hranu ("WFP"), tri od četiri porodice u pojedinim delovima Jemena gladuju zbog intenziviranja sukoba.

(Reuters)

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