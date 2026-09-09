Sada regionalni zvaničnici za "AP" navode da su Huti pomogli iračkim milicijama da isplaniraju i izvedu napad rojem dronova koji je trajao dva dana, što pokazuje novi nivo koordinacije između tih grupa.

Iran je decenijama izgrađivao oružane grupe na granicama Izraela, koje su pretrpele velike gubitke u ratovima nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine iz Gaze. Foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia, Depositphotos/delpieroo/vchalup2

Regionalni zvaničnici i stručnjaci kažu da Iran sada koristi iračke milicije i Hute kako bi ugrozio Saudijsku Arabiju i druge američke saveznike u Zalivu, sa ciljem da poveća cenu rata koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana u februaru.

To je rizična strategija. Novi talas napada Huta na saudijska naftna postrojenja u utorak zapretio je da ponovo pokrene rat punih razmera između Huta i Saudijske Arabije.

Irak je naredio milicijama da se do kraja ovog meseca razoružaju, ali su moćne grupe koje podržava Iran odbile da to učine. Novi američki pokušaj ekonomskog izolovanja Irana mogao bi dodatno da podstakne eskalaciju.

Iranove grupe u Jemenu i Iraku stvaraju "klešta"

Učešće Huta u napadu iračkih milicija dronovima potvrdila su dvojica saudijskih zvaničnika, pozivajući se na obaveštajne podatke, kao i jedan visoki irački bezbednosni zvaničnik.

Prema njihovim navodima, izaslanici Huta radili su u operativnom centru kojim su upravljale iračke šiitske milicije.

Saudijska Arabija i SAD odgovorile su zajedničkim vazdušnim napadima u kojima je poginulo najmanje 20 iračkih boraca, šest iranskih savetnika i najmanje jedan pripadnik Huta. Smrt pripadnika Huta, koja ranije nije bila objavljena, potvrdili su jedan zvaničnik Huta i pripadnik iračke milicije.

Jedan američki vojni zvaničnik rekao je da su pripadnici Huta i ranije stradali u napadima u Iraku. SAD su zabrinute zbog prisustva Huta u Iraku i njihove sposobnosti da izvode napade na druge zemlje, uključujući Saudijsku Arabiju.

Dvojica zvaničnika iračkih Narodnih mobilizacionih snaga negirala su umešanost u napad na Saudijsku Arabiju, kao i tvrdnje da su Huti delovali pod njihovim okriljem.

Saradnja jačala tokom rata u Gazi

Saradnja između iračkih milicija i bolje organizovanih Huta intenzivirala se tokom rata u Gazi, kada su koordinisali napade na Izrael.

Nakon što su SAD i Izrael 28. februara napali Iran, Iran i njegovi saveznici počeli su da napadaju zemlje Zaliva kako bi proširili sukob i naneli štetu velikim proizvođačima nafte koji na svojoj teritoriji imaju američke snage.

- Iran u aktuelnom ratu primenjuje hibridnu strategiju. Ne borimo se na jednom frontu i ne koristimo samo jedno sredstvo - napisao je u junu na društvenim mrežama Mahdi Mohammadi, savetnik predsednika iranskog parlamenta.

Stručnjaci navode da su Huti tokom rata u Gazi stekli veći značaj, što je otvorilo novi prostor za saradnju sa iračkim grupama. Huti su počeli da dele svoje vojno iskustvo sa iračkim milicijama.

Jedan stručnjak je situaciju opisao kao "stiskanje Saudijske Arabije kleštima", pritiskom sa juga, iz Jemena, i severa, preko Iraka.

Huti pojačavaju pritisak blokadom Saudijske Arabije

Nedelju dana pre napada rojem dronova, Huti su proglasili blokadu saudijskog pomorskog saobraćaja u Crvenom moru, ugrožavajući još jedan ključni trgovački pravac.

Od kraja jula Huti su izveli više od deset napada na saudijska naftna postrojenja i tankere u Crvenom moru, prema podacima organizacije ACLED.

U utorak su pokrenuli novi talas napada na naftna i druga postrojenja na jugu Saudijske Arabije. Saudijske vlasti saopštile su da je povređeno više od 70 ljudi, uključujući žene i decu.

Saudijski izvoz nafte na meti

Saudijska Arabija je veliki deo nafte preusmerila ka Crvenom moru nakon što je Iran praktično zatvorio Ormuski moreuz. Kada su Huti počeli da napadaju, Rijad je deo izvoza preusmerio severnije, ka Sueckom kanalu i egipatskom naftovodu SUMED.

Huti su prošlog meseca pokazali da mogu da ugroze i tu rutu, kada su raketom pogodili saudijski tanker u severnom delu Crvenog mora.

Stručnjaci upozoravaju da bi nastavak napada mogao da dovede do povratka punog rata između Huta i Saudijske Arabije.

Huti imaju i sopstvene interese

Huti su zauzeli jemensku prestonicu Sanu 2014. godine. Godinu dana kasnije Saudijska Arabija se uključila u rat na strani međunarodno priznate jemenske vlade.

Građanski rat odneo je najmanje 150.000 života, prema procenama UN-a, dok je prekid vatre koji se uglavnom održavao od 2022. godine sada praktično urušen.

Obnovljeni sukob mogao bi Hute da približi kontroli nad energetski bogatim područjima istočnog Jemena.

Huti raspolažu naprednim oružjem

Huti, koji kontrolišu severni i centralni deo Jemena, godinama krijumčare napredno oružje, zaobilazeći blokadu i embargo UN-a na oružje.

Raspolažu različitim vrstama krstarećih i balističkih raketa, dronova i bespilotnih podmornica.

Saudijske snage koje podržavaju jemensku vladu bore se protiv Huta na više frontova, uključujući ključni grad i luku Hodeidu i provinciju Taiz.

Saudijska Arabija zasad deluje nevoljno da ponovo direktno napadne Hute, ali stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko pobunjenici nastave eskalaciju, Rijad mogao biti primoran da "deluje odlučno jednom za svagda".

(AssociatedPress)

BONUS VIDEO