Ovakvo iznenađenje u inkubatoru definitivno nisu očekivali. Uzgajivačima iz američkog Oregona izlegao se izuzetno redak dvoglavi kraljevski piton. A još veće iznenađenje usledilo je posle: obje njegove glave kreću se nezavisno i čini se da oba mozga mogu da upravljaju zajedničkim telom.

Neobičnu zmiju otkrio je uzgajivač DŽastin Stjuart (36) kada je 19. avgusta proveravao inkubator i iz jednog jajeta ugledao dve glavice. Isprva je mislio da se u jednom jajetu nalaze dve zmije.

"Blizanci su nam se već ranije izlegli, ali brzo smo shvatili da je ovoga puta tamo samo jedno telo", opisao je prvobitno iznenađenje.

Mladunče sa dve glave zasad se iznenađujuće dobro drži. Obje glave mogu da piju vodu, plaze jezik i reaguju na dodir.

Ne zna se koja je glava dominantna

"Kada dodirnemo bilo koju glavu, telo reaguje. To nas navodi na zaključak da oba mozga imaju određenu kontrolu nad telom", objasnio je DŽastin.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Uzgajivači ne znaju koja je glava dominantnija niti jesu li uopšte svesne jedna druge. "Ali ako jesu, čini se da im to ne smeta", dodao je DŽastin.

Piton teži približno 70 grama, dug je oko 18 do 20 centimetara i upravo prolazi kroz prvo presvlačenje kože. Tek nakon toga pokazaće se može li normalno da uzima hranu. Uzgajivači će ga takođe odvesti stručnjaku za egzotične životinje koji će pomoću dijagnostičkog snimanja proučiti njegovu neobičnu unutrašnju anatomiju.

'Nećemo je uspavati zato što je drukčija'

Dvoglavo stanje, odnosno bicefalija, nastaje kada embrion počne da se deli u jednojajčane blizance, ali se proces ne dovrši. Rezultat su dve glave i dva mozga koji dele jedno telo.

Takve životinje često imaju problema sa koordinacijom, kretanjem ili hranjenjem, a njihove šanse za dug život su male. Zmija je u međuvremenu privukla veliku pozornost na internetu.

Neki ljudi čak traže da je se uspava, što uzgajivači odbijaju. "Ne, nećemo je uspavati samo zato što je drukčija", poručili su.

Većina obožavalaca ipak navija za neobično mladunče i već mu smišlja ime. Jedan od predloga je Barf i Belč, prema dvoglavom zmaju iz filma "Kako izdresirati zmaja".

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