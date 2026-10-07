Životinja, duga najmanje tri metra, plivala je veoma blizu obale, dok su je iznenađeni posetioci plaže posmatrali sa svega nekoliko metara udaljenosti.

- U prvom trenutku uopšte nisam znao šta to pliva ispred mene - ispričao je jedan očevidac za portal 20min.ch. Foto: Printskrin/Youtube/Reuters

Redak gost u Rio de Žaneiru

Stručnjaci veruju da je morski slon do obale Rio de Žaneira stigao zahvaljujući hladnoj morskoj struji sa juga.

Pojava ove životinje u tom području nije uobičajena, jer morski slonovi uglavnom borave u znatno hladnijim vodama.

Pretpostavlja se da je ista životinja nekoliko dana ranije, 2. oktobra, primećena i na plaži Konrado u Rio de Žaneiru.

Ogradili deo plaže

Dok se morski slon odmarao na Kopakabani, svakodnevni život na plaži u početku se odvijao gotovo uobičajeno. LJudi su nastavili da se kupaju, šetaju i sunčaju u njegovoj blizini.

Nadležne službe su potom ogradile prostor oko životinje kako bi sprečile radoznale prolaznike da joj se previše približe.

Stručnjaci prate ponašanje i zdravstveno stanje mladog morskog slona, dok je jedan od očevidaca rekao da nikada ranije nije video tako veliku morsku životinju toliko blizu plaže.

(20min.ch)

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