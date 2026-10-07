Životinja, duga najmanje tri metra, plivala je veoma blizu obale, dok su je iznenađeni posetioci plaže posmatrali sa svega nekoliko metara udaljenosti.

- U prvom trenutku uopšte nisam znao šta to pliva ispred mene - ispričao je jedan očevidac za portal 20min.ch.

Foto: Printskrin/Youtube/Reuters

 

Redak gost u Rio de Žaneiru

Stručnjaci veruju da je morski slon do obale Rio de Žaneira stigao zahvaljujući hladnoj morskoj struji sa juga.

Pojava ove životinje u tom području nije uobičajena, jer morski slonovi uglavnom borave u znatno hladnijim vodama.

Pretpostavlja se da je ista životinja nekoliko dana ranije, 2. oktobra, primećena i na plaži Konrado u Rio de Žaneiru.

Pročitajte još

Delfin tokom igre povukao kupača pod vodu u Hrvatskoj(video)

Delfin tokom igre povukao kupača pod vodu u Hrvatskoj(video)

20:48

UŽAS U HRVATSKOJ: Plutaju mrtvi delfini,krvavi i raskomadani

UŽAS U HRVATSKOJ: Plutaju mrtvi delfini,krvavi i raskomadani

21:17

SUROVA PRIRODA: Snimila borbu dve opasne zveri u močvari

SUROVA PRIRODA: Snimila borbu dve opasne zveri u močvari

11:28

Pingvin preplivava hiljade km da poseti "svog čoveka" (Video)

Pingvin preplivava hiljade km da poseti "svog čoveka" (Video)

14:34

Ogradili deo plaže

Dok se morski slon odmarao na Kopakabani, svakodnevni život na plaži u početku se odvijao gotovo uobičajeno. LJudi su nastavili da se kupaju, šetaju i sunčaju u njegovoj blizini.

Nadležne službe su potom ogradile prostor oko životinje kako bi sprečile radoznale prolaznike da joj se previše približe.

Stručnjaci prate ponašanje i zdravstveno stanje mladog morskog slona, dok je jedan od očevidaca rekao da nikada ranije nije video tako veliku morsku životinju toliko blizu plaže.

(20min.ch)

"To se dešava kada imate na klupi gubitnika iz Splita!" Bivši fudbaler Dinama isprozivao Slavena Bilića
Sport

"To se dešava kada imate na klupi gubitnika iz Splita!" Bivši fudbaler Dinama isprozivao Slavena Bilića

Janik Siner saopštio loše vesti!
Sport

Janik Siner saopštio loše vesti!

BONUS VIDEO

#zanimljivosti #Brazil vesti #Rio de Žaneiro #foka #Rio de Žaneiro vesti #Brazil najnovije vesti #Brazil vesti 2026 #morski slon #Brazil najnovije vesti 2026 #Kopakabana
Komentari 0
СРПСКЕ КЛАДИОНИЦЕ ПРВИ ПУТ ИЗБАЦИЛЕ КВОТЕ ЗА ПРЕМИЈЕРА: На Вучића "сигурица", ево колике су шансе Срдановићу и Дачићу

SRPSKE KLADIONICE PRVI PUT IZBACILE KVOTE ZA PREMIJERA: Na Vučića "sigurica", evo kolike su šanse Srdanoviću i Dačiću