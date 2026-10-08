- Vlada je odlučila da povuče ambasadora u Ukrajini u Seul - navodi se u saopštenju ministarstva, prenela je južnokorejska agencija Jonhap. Južnokorejsko Ministarstvo je dodalo da očekuje da će različita pitanja između dve zemlje biti rešena bez problema i da će u tom cilju nastaviti konsultacije sa ukrajinskom stranom.
Ministarstvo nije navelo dodatne detalje o odluci da povuče ambasadora Pak Hi-čanga, ali je visoki zvaničnik rekao da vlada tom pitanju pridaje veliki značaj.
Dvojica severnokorejskih vojnika zarobljena su u januaru 2025. godine dok su se borila na strani Rusije u Kurskoj oblasti, a u Južnu Koreju stigla su sredinom septembra, prema navodima južnokorejskih zvaničnika. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski neočekivano je objavio informaciju o njihovom prebacivanju tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u NJujorku prošlog meseca.
Južnokorejski ministar spoljnih poslova Čo Hjon istakao je da je od početka postojao dogovor da se slučaj drži u tajnosti kako bi se zaštitili vojnici i njihove porodice koje su ostale u Severnoj Koreji.
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On je naveo da je ukrajinska strana prva zatražila da se informacija ne objavljuje.
Ministarstvo spoljnih poslova Južne Koreje prošle nedelje je pozvalo vršioca dužnosti ambasadora Ukrajine u toj zemlji Andrija Vješkina i izrazilo snažnu zabrinutost zbog ukrajinskog negiranja postojanja dogovora o poverljivosti, uz zahtev za zvaničnim objašnjenjem i izvinjenjem.
(Tanjug)