Reč je o moćnoj baladi "Zabranjeni grad", koja je objavljena 2001. godine, a koja se danas našla među najgledanijim i najpopularnijim sadržajima na Jutjubu u Srbiji.

Iznad i ispod su numere njenih kolega koje su nedavno obavljene, dok je Cecina ponovo aktuelna pesma izašla pre čak 25 godina!

Foto: Printskrin/Youtube

 

Pesma koja je objavljena na albumu "Decenija" i 25 godina nakon svog izlaska pronalazi put do novih generacija slušalaca.

Inače, Ceca već 10 godina nije objavila album, ali očigledno da joj to ne predstavlja nikakav problem u karijeri.

Publika i dalje živi od njenih vanvremenskih hitova koji ni posle toliko godina nimalo ne gube na popularnosti.

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Podsetimo, muziku i aranžman za pesmu "Zabranjeni grad" potpisuje Aleksandar Milić, dok su tekst napisali LJilja Jorgovanović, Marina Tucaković i Aleksandar Milić.

(Telegraf.rs)

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