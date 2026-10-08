Ova pojava dovela je do razvoja brojnih teorija zavera, a Gejts je u svojoj objavi dao detaljno objašnjenje i ponudio rešenje.

NJegovu objavu prenosimo u celosti: Foto: Stefan JERREVANG/AFP/Profimedia

– Dok sam odrastao u Sijetlu, avioni su bili svuda. "Boeing" je bio najveći poslodavac u tom kraju i činilo se da je gotovo svaka odrasla osoba koju sam poznavao bila na neki način povezana sa tom kompanijom. Komšije, porodični prijatelji, pa čak i nekoliko mojih nastavnika u nekom trenutku su radili u avio-industriji. Sećam se da sam gledao avione koji su preletali iznad moje kuće i razmišljao o inženjerima koji su ih napravili – počeo je priču Gejts.

– Danas, mnogo decenija kasnije, i dalje često razmišljam o avionima. Oni značajno doprinose klimatskim promenama i predstavljaju jedan od glavnih fokusa našeg rada u organizaciji "Breakthrough Energy". Avio-saobraćaj je jedan od sektora privrede koji je najteže dekarbonizovati. Samo održavanje putničkog aviona teškog 40 tona u vazduhu predstavlja inženjersko čudo. Pronaći način da se to uradi bez dodavanja značajne težine i uz održavanje neophodnih bezbednosnih standarda nije nimalo lako.

– Svi znaju da avioni proizvode emisije ugljenika kada sagorevaju avionsko gorivo. Kako bi se smanjile emisije na kraćim i regionalnim letovima, razvijaju se električni i hibridni avioni. Za duže letove potrebna su održiva avionska goriva, odnosno "SAF", koja mogu da se koriste u postojećim motorima i omoguće njihov pogon uz znatno manje emisije tokom celog životnog ciklusa goriva. Na oba polja odvija se izuzetan rad, ali još smo godinama daleko od njihove masovne upotrebe.

– Ali avionsko gorivo nije jedini način na koji avioni zagrevaju planetu. Kondenzacioni tragovi, uobičajeno poznati kao "contrails", odnosno kondenzacioni tragovi iza aviona, predstavljaju još jedan značajan faktor klimatskih promena.

– O kondenzacionim tragovima postoje brojne zablude. Neki ih nazivaju "chemtrails" i veruju da sadrže otrovne hemikalije. Stvarnost je mnogo manje dramatična: to su samo oblaci.

– Kondenzacioni tragovi su nenameran nusproizvod avionskog saobraćaja i niko namerno ne iscrtava linije na nebu. Zapravo, istraživači traže načine da spreče njihovo nastajanje, ne zato što su otrovni, već zato što zagrevaju planetu. Nauka koja objašnjava kako do toga dolazi veoma je zanimljiva.

– Možda ste primetili da neki avioni ostavljaju kondenzacione tragove, dok ih drugi ne ostavljaju. Avion mora da prođe kroz sloj vazduha odgovarajuće temperature i vlažnosti. Ako se to dogodi, voda se kondenzuje oko sitnih čestica čađi koje izlaze iz avionskog motora i zamrzava se u kristale leda. Većina kondenzacionih tragova brzo nestane i nema uticaja na klimu. Ali u odgovarajućim uslovima, neki mogu da opstanu, šire se satima i pretvore u cirusne oblake.

– Cirusni oblaci su prirodna pojava. Ako sada pogledate kroz prozor, postoji velika šansa da ih vidite na nebu. (To su visoki, tanki oblaci koji izgledaju poput poteza četkom.) Cirusni oblaci su jedna od najčešćih vrsta oblaka i imaju ključnu ulogu u regulisanju temperature planete.

– Poput prirodnih cirusnih oblaka, kondenzacioni tragovi odbijaju Sunčevu svetlost koja ulazi u našu atmosferu i apsorbuju toplotu pre nego što ona uspe da je napusti. To je u redu tokom dana, ali noću kondenzacioni tragovi zadržavaju toplotu koja bi inače otišla u svemir. Upravo te kondenzacione tragove koji doprinose zagrevanju treba sprečiti.

– Postojani kondenzacioni tragovi odgovorni su za oko polovinu povećanja temperature koje izaziva avio-saobraćaj. Kada bismo ih uklonili, mogli bismo da eliminišemo do 2 odsto ukupnog globalnog zagrevanja. To bi koštalo manje od 10 dolara po toni izbegnutih emisija (verovatno oko jedan ili dva dolara), u poređenju sa 130 ili više dolara po toni za održiva avionska goriva ("SAF"). To je neverovatan efekat za tako relativno jeftinu intervenciju.

– U poređenju sa drugim klimatskim intervencijama, relativno je jednostavno sprečiti nastanak kondenzacionih tragova. Znamo koji su uslovi potrebni za njihovo stvaranje i znamo kako da ih pronađemo. Ako možemo da promenimo putanju kojom avion leti kako bi izbegao te zone, možemo da sprečimo nastanak onih tragova koji doprinose klimatskim promenama.

– Preusmeravanje aviona kako bi se izbegli određeni atmosferski uslovi nije ništa novo. Svaki let kojim ste ikada putovali imao je putanju osmišljenu tako da se turbulencija svede na najmanju moguću meru i izbegne loše vreme. Ponekad je ta putanja najkraća razdaljina između polaznog grada i odredišta, a ponekad podrazumeva nešto duži let. Avio-kompanije uzimaju to odstupanje u obzir prilikom planiranja letova, tako da ga gotovo nikada ne primetite. Isti pristup možemo da primenimo i na kondenzacione tragove.

– Da bismo izbegli većinu područja u kojima nastaju kondenzacioni tragovi koji doprinose zagrevanju, bilo bi potrebno promeniti putanje samo 5 odsto letova širom sveta. Kada avio-kompanija podnese plan leta za određeni let, obično 4 do 8 sati pre polaska, može da unese sve potrebne izmene kako bi izbegla područja u kojima bi nastali kondenzacioni tragovi koji doprinose zagrevanju. Ta područja na nebu uglavnom su uska. Zato je, umesto njihovog zaobilaženja, najefikasnije obično leteti malo ispod ili iznad te zone.

– Možda se pitate: „Ali šta je sa dodatnim gorivom koje se potroši zbog izbegavanja zona u kojima nastaju kondenzacioni tragovi?“ To je dobro pitanje i važna stvar koju treba uzeti u obzir. Iako je tačno da preusmeravanje letova kako bi se izbegli kondenzacioni tragovi može da dovede do veće potrošnje goriva, stvarnost je da je ta količina toliko mala, svega oko 0,1 odsto više goriva kada se posmatraju svi letovi, da je njen doprinos klimatskim promenama mnogo manji od doprinosa potencijalnog kondenzacionog traga. A dodatno gorivo je još manje važno kako se budu širila čistija goriva, poput održivih avionskih goriva ("SAF").

– Koristi od sprečavanja nastanka kondenzacionih tragova su neosporne. Pitanje je kako da njihovo izbegavanje postane standardna praksa. Pomogao sam da pokrenemo neprofitnu organizaciju "Contrails.org", koja sprovodi izuzetna istraživanja ovog problema i razvija softver otvorenog koda koji avio-kompanije mogu da koriste za planiranje ruta. (Preporučujem da pogledate mapu kondenzacionih tragova na njihovom sajtu.)

– Zaista je sjajno videti sva partnerstva koja su uspostavljena kako bi se ovaj posao sproveo. Prošle godine, "Contrails.org" je udružio snage sa kompanijom "American Airlines" i "Google Research" kako bi obavili više od 100 letova uz izbegavanje zona u kojima nastaju kondenzacioni tragovi, a sada sa partnerima rade na značajnoj studiji koju podržava britanska vlada, pod nazivom „Operacija Plavo nebo“. Tokom ove i naredne zime, nekim letovima koji prolaze kroz vazdušni prostor Šanvik, zapadno od obale Velike Britanije, kontrola letenja će neznatno menjati rute kako bi se izbeglo stvaranje kondenzacionih tragova. Radujem se rezultatima. Što se više istraživanja bude sprovodilo, to će biti jasnije koliko je ovaj posao važan. Uz odgovarajuću saradnju, možemo da proširimo ovaj napor i ostvarimo ogroman uticaj.

– Istovremeno, svestan sam da nisam idealna osoba za pisanje o ovoj temi. Na kraju krajeva, letim privatnim avionima. Smanjenje tog doprinosa je odgovornost koju shvatam ozbiljno, zbog čega se staram da svaki let kojim putujem prati rutu kojom se izbegava stvaranje kondenzacionih tragova koji doprinose zagrevanju. Takođe koristim održivo avionsko gorivo ("SAF") kada letim i u potpunosti nadoknađujem emisije iz avio-saobraćaja svoje porodice.

– Veliko pitanje u vezi s ovim radom jeste da li postoji dovoljno podsticaja da avio-kompanije prihvate ovu praksu. Izbegavanje turbulencija je pitanje bezbednosti, a ujedno je i dobro za poslovanje. Putnici ne vole turbulencije, a u najgorem slučaju snažne turbulencije mogu da izazovu povrede. Ekonomske koristi od izbegavanja kondenzacionih tragova manje su očigledne, zbog čega "Contrails.org" svoj softver nudi besplatno. (Avio-kompanije plaćaju pretplatu na sisteme za planiranje letova koji im, između ostalog, pomažu da planiraju letove u skladu sa vremenskim uslovima.) Ipak, nadam se da će izbegavanje kondenzacionih tragova postati deo procesa modernizacije kontrole letenja koji se trenutno odvija u zemljama širom sveta.

– Kada sam prvi put saznao za kondenzacione tragove i video proračune, nisam mogao da verujem. Kako to mislite da uz veoma male troškove možemo da eliminišemo do 2 odsto ukupnog globalnog zagrevanja? Za samo jedan ili dva dolara po toni možemo da uklonimo nešto što zagreva planetu. To je napredak koji sada moramo da ostvarimo dok se druge inovacije razvijaju i primenjuju u široj meri – objavio je Bil Gejts na svom sajtu "GatesNotes".

(GatesNotes)

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