Let "AA37" obavljao je avion sa 275 putnika i 12 članova posade, pa su za ukupno 287 ljudi na raspolaganju ostala samo dva ispravna toaleta, prenosi "AeroTime".

Iz kompanije "American Airlines" saopšteno je da je avion 6. oktobra 2026. normalno sleteo na aerodrom "JFK", a da je nakon tehničkog pregleda nastavio let ka Dalasu. Kompanija nije navela šta je izazvalo kvarove, uz izvinjenje zbog neprijatnosti: Foto: Christian Heinz/Alamy/Profimedia

– Nikada ne želimo da remetimo planove putovanja naših putnika i izvinjavamo se zbog neprijatnosti.

Američka Savezna uprava za vazduhoplovstvo ("FAA") potvrdila je da je posada preusmerila avion zbog nedovoljnog broja ispravnih toaleta.

Pilot potvrdio razlog preusmeravanja kontroli letenja

Problem je doveo i do neuobičajene razmene poruka između posade i kontrole letenja tokom prilaska NJujorku.

– Na letu "American 37" rade samo dva toaleta – rekao je pilot u audio-snimku objavljenom na sajtu "LiveATC.net".

Kontrolor letenja zatražio je potvrdu da su samo dva toaleta u funkciji, a pilot je potvrdio da je to razlog preusmeravanja.

Posada je takođe uputila poziv "PAN-PAN", kojim se ukazuje na ozbiljnu situaciju koja zahteva posebnu pažnju, ali ne predstavlja neposrednu opasnost koja bi zahtevala proglašenje vanrednog stanja.

Prema podacima sa sajtova za praćenje letova, avion je na aerodromu "JFK" ostao duže od tri sata, pre nego što je nastavio putovanje ka Dalasu.

Kvarovi toaleta i ranije remetili dugolinijske letove

Slični problemi već su izazivali poremećaje u saobraćaju na dugolinijskim letovima.

U martu 2025. godine, avion kompanije "Air India" na letu iz Čikaga za Delhi vratio se u Čikago nakon što je osam od ukupno 12 toaleta postalo neupotrebljivo. Kompanija je saopštila da su plastične kese, krpe i delovi odeće bili bačeni u toalete, nakon čega su se zaglavili u vodovodnom sistemu aviona.

U aprilu 2023. godine, "Boeing 777" kompanije "Austrian Airlines", koji je leteo ka NJuarku, vratio se u Beč nakon što je pet od osam toaleta prestalo da radi. Kompanija je tada uzrok problema pripisala kvaru sistema za vakuumsko odvođenje sadržaja iz toaleta.

(Aero.rs)