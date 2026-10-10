U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su B. K. (32) i V. J. (22) zbog postojanja osnova sumnje da su 8. oktobra 2026. godine u porti crkve na teritoriji GO Zvezdara neovlašćeno, radi prodaje držali oko 10 kilograma opojne droge amfetamin.

- Osumnjičeni su na saslušanju negirali izvršenje krivičnog dela - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se, kako se dodaje u saopštenju, na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

(Kurir)

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