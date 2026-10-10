Svetozaru Maroviću danas je nastupila apsolutna zastara izvršenja kazne zatvora od tri i po godine, potvrdio je za TVCG njegov branilac Zdravko Begović.

Foto: RTCG printskrin

 

 

Bivšem predsedniku Državne zajednice Srbije i Crne Gore i visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću danas zvanično nastupa apsolutna zastara izvršenja kazne zatvora od tri i po godine, na koju je osuđen jer je bio na čelu organizovane kriminalne grupe koja je nanela višemilionsku štetu Opštini Budva, piše RTCG.

Foto: RTCG printskrin

 

 

To je za Televiziju Crne Gore kazao jedan od njegovih branilaca, Zdravko Begović.

Foto: RTCG printskrin

 

 

Presudu je Viši sud u Podgorici doneo pre deset godina.

(RTCG)

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