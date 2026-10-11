"Šta je ovo?", upitala je u snimku, pokazujući na kombije, a zatim zamolila pratioce da joj u komentarima objasne šta se tu zapravo prodaje.

Iako joj u prvi mah nije bilo jasno o čemu je reč, prizor joj se očigledno dopao. Rekla je da joj je sve to "slatko" i "kul", ne sluteći da je naišla na nešto što je mnogim Beograđanima i ljudima iz Srbije potpuno uobičajen prizor.

Naime, reč je o kombijima iz kojih se prodaju udžbenici, školske knjige i druga literatura potrebna đacima. Oni se godinama nalaze upravo u ovom delu grada, naročito u periodu kada se roditelji i učenici pripremaju za novu školsku godinu.

@nomadison_ Just arrived in Serbia and stumbled across this street full of little bookshop vans 📚🇷🇸 Has anyone else seen these before?! #serbia #travel #Belgrade #europetravel #fyp ♬ original sound - nomadison_

Za nekoga ko je odrastao u Srbiji, ovakav prizor verovatno ne bi bio nešto posebno upečatljiv. Kombiji sa udžbenicima deo su svakodnevice i svojevrsna mala beogradska scenografija koju mnogi prolaznici više ni ne primećuju.

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Međutim, upravo ono što je nama potpuno obično je turistima veoma zanimljivo. Strankinja je u svom videu zapravo zabeležila jedan mali detalj beogradskog života koji se lako previdi kada grad gledamo svakog dana.

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