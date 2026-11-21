Objava sadrži mapu sveta koja prikazuje obeleženu rutu od Kejptauna, popularne turističke destinacije na jugozapadnoj obali crnog kontinenta i drugog po veličini grada u Južnoj Africi, do Magadana, dalekog severnog grada u Rusiji, sa 90.000 stanovnika na Ohotskom moru, gde je prosečna godišnja temperatura ispod nule.

Kako se navodi, na tom putu su izgrađeni mostovi preko reka te nema potrebe da idete brodom ili avionom, a pored toga velika je verovatnoća da će putnik doživeti sva godišnja doba i sve vremenske prilike koje postoje na zemlji. Foto: George Mdivanian/Panthermedia/Profimedia

Informacije na mapi kažu da bi bilo potrebno 4.492 sata da se prepešači naznačenih 22.387 kilometara. U objavi se iznosi slična tvrdnja, da „će vam biti potrebno 187 dana hodanja bez zaustavljanja, ali ako ćete hodati normalnom brzinom i samo 8 sati dnevno, biće vam potrebno 562 dana da pređete taj put“, prenosi africacheck koja navodi da je ovaj put teoretski moguć.

Na ovom putu krećete iz Južne Afrike, idete preko Bocvane, Zimbabvea, Mozambika, Zambije, Tanzanije, Ugande, Južnog Sudana, Sudana, Egipta, Izraela, Jordana, Sirije, Turske, Gruzije i dolazite do Magadana, na krajnjem istoku Sibira.

Od objavljivanja 20. novembra 2020. godine, objava je podeljena nekoliko hiljada puta, a pregledalo ju je preko 10 miliona ljudi.

Ipak, u jednom trenutku Fejsbukov sistem za proveru činjenica ju je označio kao potencijalno lažnu.

Pokrenuto na Reditu, mediji široko izveštavali

Iako objava na Fejsbuku ne sadrži linkove ni do jednog izvora, to je priča o kojoj su mediji širom sveta naširoko izveštavali.

Nastalo je iz objave na Reditu, sajtu za diskusiju i forumu zajednice sa sedištem u SAD. U novembru 2018. godine, jedan korisnik ove društvene mreže je objavio grafiku Gugl mapa na popularnoj Redit grupi, ili „sabreditu“, MapPorn.

U originalnom natpisu, korisnik je napisao: „21.212km od Kejptauna, Južna Afrika, do Vladivostoka, Rusija, je najduža pešačka udaljenost koju sam pronašao na Gugl mapama. Preko 14 meseci hodanja po 10 sati dnevno kroz neka od najopasnijih mesta na svetu.

Nekoliko dana kasnije, korisnik je ažurirao objavu, napisavši: „Ažuriranje: Od Kejptauna do Magadana u Rusiji je duže, sa 21.748km i 4.848 sati - odnosno 202 dana neprekidnog hodanja.“

Objava je dobila 17.400 pozitivnih glasova, što povećava vidljivost objave na platformi. Brojni novinari i blogeri širom sveta su sledili tu objavu i napisali priče na osnovu nje.

Veb-sajt Brilliant Maps je izračunao da bi pešačenje na toj udaljenosti bilo „ekvivalentno 13 kružnih putovanja gore-dole niz Mont Everest“. Foto: antimo andriani / Alamy / Profimedia

Južnoafrički turistički časopis Getaway je istakao: „Da biste obavili ovu šetnju, morali biste da putujete kroz šest vremenskih zona, i čak 16 zemalja, od kojih je neke teško posetiti kao turista i što bi moglo da znači prolazak kroz mesta poznata po građanskom ratu i nestabilnim vladama, uključujući Južni Sudan i Siriju“. Pored toga, treba napomenuti da put vodi preko Izraela koji je trenutno u oružanom sukobu sa Palestinom.

Iste proračune možete i sami napraviti koristeći Gugl mape.

Takođe, moguće je razraditi i prilagođenu rutu, kako bi se izbegla putovanja trajektima. Tako biste mogli da pešačite od Kejptauna do Magadana u Rusiji i to predstavlja najdužu kontinuiranu drumsku rutu na Zemlji.

Postavlja se pitanje da li je ovakvo putovanje zaista moguće, a odgovor na to daje DŽefri Vajnstin, supervizor medicinskih operacija u organizaciji Global Rescue.

- Nije da je prepešačenje ove udaljenosti nemoguće, ali postoji velika razlika između nečega što je izvodljivo i nečega što je ostvarivo. Postoji toliko mnogo komplikovanih faktora u vezi sa ovim pešačenjem da bi bilo izuzetno malo verovatno da bi iko mogao da ga ostvari.

Vajstin objašnjava zašto bi ovaj put bio veoma neobičan.

Kao prvo, navodi da biste prolazili kroz 16 različitih zemalja, što znači da morate da podnesete zahtev za vize ili dozvole za ulazak za sve. Foto: Prinskrin/Google Maps

- Neće sve zemlje zahtevati vizu po dolasku, a zahtevi za vakcinaciju biće različiti za sve - rekao je Vajnstin.

I samo zato što je ova ruta napravljena na Gugl mapama ne znači da je u obzir uzela granične prelaze.

- Ne možete tek tako ušetati u novu zemlju. Morate da odete na granični prelaz i verovatno ćete morati da skrenete sa rute - primetio je Vajnstin.

Šta je sa opremom za preživljavanje koju planirate da spakujete, recimo sekiricom, nožem, priborom za vatru ili satelitskim telefonom? Zbog promenljivih temperatura, terena i promena u dostupnosti hrane na putu, to bi bile neophodne stvari. Ali koje zemlje će vam zapravo dozvoliti da ih posedujete?

- Količina prethodnog planiranja i logistike koja bi morala da se uloži u ovo je ogromna. To je apsolutna logistička noćna mora - dodao je Vajnstin. Foto: Depositphotos/jairfonseca

Pakovanje - noćna mora

- Moraćete da ponesete mnogo opreme da biste ovo uradili - rekao je Vajnstin i dodao:

- Ono što će vam biti potrebno za sklonište u afričkoj Sahari biće veoma drugačije od onoga što će vam biti potrebno u ruskoj tundri.

A da ne spominjemo, kako spakovati dovoljno medicinske opreme da se izdrži ogroman broj nepredviđenih situacija sa kojima biste se mogli suočiti.

- Kada god idete negde daleko, mali incidenti mogu brzo postati veliki problemi - rekao je.

- Jednostavno nećete moći da spakujete sve lekove i opremu za lečenje svake sitnice koja bi mogla da se pojavi.

Šta je sa vašim cipelama koje se istroše? Proizvođači cipela preporučuju potrošačima da menjaju svoje planinarske cipele na svakih 560 do 800 kilometara, u zavisnosti od upotrebe. Da li ćete spakovati više pari cipela? Verovatno neće biti mnogo prilika da siđete sa staze i napunite zalihe u obližnjem gradu.

- Putovaćete kroz ogromna područja ništavila, a to ćete činiti nedeljama, pa i mesecima - rekao je Vajnstin.

Hipotetički, recimo da biste mogli u potpunosti da pripremite i spakujete sve što vam je potrebno, a da ni ne spominjemo da ste vrhunski sportista izdržljiv i sposoban da se nosi sa ovom vrstom fizičkog poduhvata. Jedan od najvećih problema je faktor rizika povezan sa životinjama i drugim ljudima koje potencijalno možete sresti na putu. Na primer, Zimbabve je dom crne mambe, jedne od najsmrtonosnijih zmija na svetu. Uganda ima najveći broj zabeleženih slučajeva malarije na svetu. Južni Sudan je jedna od najopasnijih zemalja na svetu, pogođena oružanim pljačkama, napadima i otmicama. Sirija je višegodišnji svedok građanskog rata i raznih previranja... A to je samo vrh ledenog brega.

- Šetali biste kroz siromaštvo kojim su pogođene zemlje trećeg sveta. Postoji rizik da vas ljudi opljačkaju, da budete iskorišćeni, kidnapovani ili ubijeni.

Nije bitno koliko dobro planirate, pakujete se ili pripremate, jednostavno postoji previše rizika van vaše kontrole - rekao je Vajnstin. Foto: Tim Graham / robertharding / Profimedia

Druge uobičajene prepreke

Jezičke barijere, potreba za menjanjem valute, održavanje hidratacije na mestima sa niskim nivoom podzemnih voda ili nečistom vodom — sve su to dodatni faktori koje biste morali da uzmete u obzir. A kao direktna posledica prekomernog naprezanja, postoji i mogućnost povreda i bolesti opasnih po život.

- Kada se naprežete tokom dužeg vremenskog perioda, to otvara set potencijalnih komplikacija – hiponatremiju i hiperkalemiju (nizak i visok nivo kalijuma u krvi koji mogu dovesti do srčanih problema), rabdomiolizu (smrt mišićnog tkiva, što može oštetiti srce i bubrege), pa čak i konfuziju i dezorijentaciju - primetio je Vajnstin.

- Nema sumnje da biste morali biti vrhunski sportista da biste uopšte pokušali nešto ovako.

Naravno, postoje realnije šetnje i planinarenja na duge staze širom sveta. Iako i dalje zahtevaju precizan nivo planiranja, pripreme i obuke, za razliku od najdužeg pešačkog puta na svetu, sledeće su zapravo ostvarive.

Apalačka staza, Sjedinjene Države – Rangirana kao jedna od najboljih planinarskih staza u SAD, zajedno sa Pacifičkom grebenskom stazom i Kontinentalnom stazom, Apalačka staza (poznatija samo kao AT) je pešačka staza od 3.500 kilometara koja prelazi slikovito, šumovito i pastoralno područje kroz 14 saveznih američkih država od Mejna do DŽordžije.

Inka staza, Peru – Smeštena među mrežom od 40.000 kilometara inka staza, ova deonica od 45 kilometara je svakako najpoznatija, valovita kroz visoke prevoje, kamene stepenice i ruševine pre nego što kulminira u drevnoj tvrđavi Maču Pikču.

Arktička staza, Skandinavija – Smeštena tačno iznad Arktičkog kruga, ova staza duga 800 kilometara prolazi kroz Finsku, Švedsku i Norvešku kroz rečne doline, otvorenu arktičku tundru i planinski teren. Smatra se jednom od najmanje saobraćajnih planinarskih staza u Evropi.

Rub Afrike, Južna Afrika – Povezujući postojeće staze preko planina Kejp na južnom rubu Afrike, ova prevojna ruta od 650 kilometara (400 milja) prati neravne grebene i doline od planina Sederberg do Autenikve.

Libanska planinska staza, Liban – Prostirući se duž kičme zemlje od sirijske granice na severu do izraelske granice na jugu, ovaj brdski koridor dug 470 kilometara povezuje više od 70 planinskih sela, mesta svetske baštine UNESKO-a i četiri prirodna rezervata.

(Kurir)

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