Pevačica se prisetila tragedije iz mladosti kada je izgubila momka sa kojim je bila u vezi, objašnjavajući koliko je taj gubitak ostavio neizbrisiv trag na njenoj duši.

Anabela Atijas se na samom početku osvrnula na kišni dan i priznala da je kiša opušta i podseća na mladalačke dane i prve simpatije. Foto: ATA images/A. Ahel

– Volim, mene to opušta, ali pamtim i poljupce po kiši, neke moje simpatije u srednjoj školi, moram da kažem da to nije moja najveća ljubav, ali bilo je lepo – izjavila je pevačica, a potom se sa velikom tugom prisetila bolnog gubitka iz mladosti:

– To je momenat kada ti se sruši ceo svet, meni se u tom momentu srušilo sve. Jako je teško kada se izgubi ljubav, meni se to desilo na jedan jako težak način, ostalo je mnogo toga nedorečeno, ostaneš sa tim bolom zauvek, a ja se sećam samo najlepšeg iz tog odnosa.

„Nisu hteli da budem nečija, nego svoja“

Foto: ATA images/A. Ahel

Pevačica je u nastavku razgovora otkrila i zanimljive detalje o tome kako je dobila ime i odrastanju u mešovitom braku.

– Moje ime jeste zanimljivo, to je moja mama donela odluku, a dobila sam ga po italijanskoj spisateljici čiju je knjigu moja majka čitala. Znaju svi da sam ja iz mešovitog braka, ali nisu hteli da bude da sam ja nečija, nego svoja – ispričala je Anabela.

Ona se sa setom prisetila i topline porodičnog doma u kojem je odrasla.

– Jao, to je bilo jako lepo, moja kuća je bila kuća ljudi prepunih ljubavi. Ja nikada nisam doživela da se neko u toj kući posvađa, tu je živeo moj deda i njegov brat i sva deca, nama je bilo predivno – ispričala je u emisiji „Premijera vikend – specijal“.

(Blic)

BONUS VIDEO