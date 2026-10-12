Modna kreatorka Verica Rakočević ima troje dece, a jedina koja je poznata javnosti je njena ćerka Elena koja je bila udata za Jugoslava Karića.

Verica Rakočević već duže vreme uživa u srećnom braku sa svojim 35 godina mlađim suprugom Veljkom Kuzmančevićem i to im ne predstavlja problem da im u braku cvetaju ruže. Foto: ATA images/F. S.

Pre nego što je upoznala kompozitora, Verica je bila u braku sa Boranom Karamanom, s kojim je dobila ćerku Elenu, a potom sa Zoranom Rakočevićem, s kojim ima ćerku Milenu i sina Miodraga.

Boran je, inače, bivši stjuard, koji danas živi i radi u Londonu, gde je direktor jedne kompanije, a mediji su pre izvesnog vremena pisali da se Verica odlično slaže s njim. Foto: Fejsbuk printskrin/Boran Karaman

- Mi se ne družimo, nemamo potrebe, prosto ne vidim da bi bilo i prirodno da se družimo, ali je prirodno i civilizovano da razgovaramo i poštujemo i uvažavamo jedni druge. On je bio najlepši stjuard na aerodromu u Beogradu. Čuveni Boran Karaman, poznat po svojoj lepoti. Sa njim je sada Dario, Elenin brat po ocu, koji je kao moje dete - rekla je Rakočevićeva jednom prilikom.

- Život nam je podvojen između Beograda i Londona gde mi živi otac, a ja pored našeg imam i englesko državljanstvo – rekla je svojevremeno Elena u intervjuu za "Story".

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