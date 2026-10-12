Hrvatski pevač Jakov Jozinović našao se u centru skandala nakon što je društvenim mrežama počeo da kruži snimak na kojem izvodi pesmu Marka Perkovića Tompsona.

Nakon brojnih osuda i poziva da mu se zabrane nastupi u Srbiji, mladi muzičar odlučio je da se oglasi, a posebnu pažnju izazvala je reakcija DŽejle Ramović, sa kojom ga već neko vreme povezuju. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Jakov Jozinović, koji je za kratko vreme stekao veliku popularnost među publikom u Srbiji, poslednjih dana suočava se sa brojnim kritikama zbog snimka nastalog pre gotovo dve godine, na kojem peva Tompsonovu pesmu "Ako ne znaš šta je bilo".

Nakon što se video proširio internetom i izazvao lavinu negativnih reakcija, pevač je na svom Instagram profilu objavio opširno saopštenje u kojem je pokušao da objasni okolnosti pod kojima je snimak nastao, naglašavajući da nikada nije imao nameru da bilo koga povredi ili uvredi.

Međutim, jedan detalj nije prošao nezapaženo. Jozinović je isključio mogućnost komentarisanja objave, pa njegovi pratioci nisu mogli javno da iznesu mišljenje ispod saopštenja. Sa druge strane, mogućnost lajkovanja ostala je dostupna.

Podrška DŽejle Ramović

Posebno interesovanje izazvao je potez pevačice DŽejle Ramović, koju su mediji ranije povezivali sa mladim hrvatskim muzičarem.

Naime, DŽejla je lajkovala Jakovljevo saopštenje. Iako nije javno komentarisala skandal niti se dodatno oglašavala povodom njegovih izjava, činjenica da se je lajkovala objavu, privukla je pažnju. Foto: ATA images/A.Ahel

DŽejla nije bila jedina poznata ličnost koja je reagovala na ovaj način. Među onima koji su lajkovali saopštenje našle su se i Dunja Jovanić, Vesna Đogani, Ema Radujko i Anastasija Grujić.

Jakov se oglasio nakon brojnih osuda

Podsetimo, Jozinović je u svom obraćanju naveo da je sporni snimak nastao kada je imao svega 19 godina i nastupao po kafićima, na samom početku karijere. Istakao je da ljude nikada nije delio prema nacionalnoj ili verskoj pripadnosti, kao i da smatra da muzika treba da spaja, a ne da stvara nove podele.

- Poslednjih dana puno se govori o meni i videu starom gotovo dve godine, iz vremena kada sam imao 19 godina i tek počinjao svoj muzički put, pevajući po kafićima. Zanimljivo je kako jedan snimak s početka moje karijere upravo danas postaje povod za brojne interpretacije i prozivke. Zato osećam potrebu oglasiti se kako bih jasno rekao ono što smatram važnim.Nikada nisam razmišljao kroz prizmu nacionalnosti, vere ili boje kože niti sam pevao kako bih nekoga uvredio. Razumem da muzika, posebno na ovim prostorima, može nositi bolna i osobna značenja. No, nikada mi nije bila namera bilo koga povriediti niti bih ikada želio da se bilo ko zbog mene oseća povrijeđeno. Poštujem svoje poreklo i svoj narod, a posebno verujem da ljubav i poštovanje prema svojima nikada ne znače nepoštovanje prema drugima. Naprotiv - napisao je između ostalog.

Peticije protiv Jakova

Na platformi Change.org pokrenuta je peticija pod nazivom „Zabraniti nastupe Jakova Jozinovića u Srbiji“, u kojoj inicijatori izražavaju nezadovoljstvo zbog njegovog izvođenja Tompsonove pesme.

Peticija, pokrenuta 10. oktobra, već je privukla više od 1.500 verifikovanih potpisa, prema podacima dostupnim u trenutku provere. Foto: ATA images/A. Ahel

Istovremeno je na sajtu Peticije.online pokrenuta još jedna inicijativa, sa znatno radikalnijim zahtevom i naslovom "Zabrana ulaska u Srbiju za Jakova Jozinovića!".

U njenom obrazloženju navodi se: „Pesme ustaškog pevača Thompsona neka se pevaju daleko od naših granica.“

(Kurir)

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