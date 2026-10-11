Video je izazvao brojne reakcije, a deo publike koja je u prethodnom periodu s oduševljenjem pratila njegov uspon sada otvoreno izražava razočaranje. Sada je to učinila i mlada pevačica Anđela Vujović poznatija kao Anđelina koja je dala sud o tome.

Pojedini korisnici ističu da im je teško da razumeju ovakav izbor repertoara, posebno imajući u vidu popularnost koju je Jakov stekao među publikom u Srbiji. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Rasprava se ubrzo proširila i na njegove predstojeće koncerte. Dok su jedni poručili da više ne žele da prisustvuju njegovim nastupima, drugi su se zapitali da li bi trebalo da preispitaju odluku o odlasku u Arenu. Ipak, mlada pevačica je ušla dublje u suštinu čitave situacije te obrazložila šta o tome misli:

- Baš je jadno pevati ratne pesme sa 20 godina. Nit si bio u ratu, nit bi bio, niti baviš tim temama. Mi mladi treba da promenimo tu temu danas i pravimo dobru priču za bolje sutra...šteta - bila je poruka Anđeline.

Foto: ATA images/R. Z.

Jakov je poslednjih meseci postao jedno od najtraženijih mladih muzičkih imena u Srbiji. NJegovi nastupi privlače veliki broj ljudi, a interesovanje za koncerte u Beogradskoj areni bilo je toliko da su rasprodata dva termina. Upravo zbog toga snimak koji sada kruži internetom izazvao je dodatnu pažnju i pokrenuo raspravu o njegovom izboru pesama.

Na snimku, koji je objavljen na društvenim mrežama, čuje se kako Jozinović izvodi numeru hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona, čiji su javni nastupi godinama praćeni kontroverzama zbog nacionalističke retorike i povezivanja sa ustaškom simbolikom. Iako sam snimak ne otkriva sve okolnosti u kojima je nastao, mnogi korisnici smatraju da je izbor upravo ove pesme posebno osetljiva tema. Foto: Iks printskrin/@Angellina_sa_dj

Ovakve reakcije pokazuju koliko publika ume da bude osetljiva kada je reč o istorijski opterećenim simbolima i pesmama, posebno u regionu u kojem sećanja na ratove i stradanja i dalje imaju veliku težinu.

Jakov se do sada nije oglasio povodom snimka i brojnih komentara koji su usledili. Ostaje da se vidi da li će odlučiti da objasni okolnosti nastupa i odgovori publici koja od njega očekuje reakciju.

(Telegraf.rs)

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