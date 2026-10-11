Pevač Jakov Jozinović našao se na meti oštrih kritika korisnika društvene mreže "X" nakon što je isplivao snimak na kom peva pesmu "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Tompsona.
Stihovi koji aludiraju na ratna dešavanja tokom devedesetih nisu prošli nezapaženo, s obzirom na to da je Tompson poznat po nacionalističkim stavovima i kontroverznim tekstovima.
Jozinović ima zakazana dva koncerta u Beogradskoj areni za 24. i 25. oktobar, ali mnogi korisnici mreža ističu da bi mu, nakon ovog poteza, trebalo zabraniti nastupe u Srbiji.
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"Izuzetno antipatična osoba od samog početka. Vi i dalje trčite na njegov koncert i hvalite ga", "E, eto vam ga Jakov. Samo mu punite arene, dok je ovaca, biće i vune", "Nikada nisam padala na ovu propagandu zvanu Jakov Jozinović i drago mi je", "Hrani pseto da te ujede. Eto vam ga Jakov Jozinović. Zaslužio je zabranu ulaska u Srbiju, pa mami kući neka peva kući", "U Srbiju više nije dobrodošao" PERSONA NON GRATA!!!"...
Prenosimo vam deo pesme Marka Perkovića Tomspona:
"Ti si rođen, sine, u vrijeme slobode
Rasti da je braniš kad ti stari ode."
"Pitaj Dunav sta je bilo oko Vukovara
I Velebit, hladan kamen, nek' ti odgovara
Je l' se Gospa Hercegovska suza naplakala
To upitaj milo moje putem do Mostara
Putem do Mostara"
(Mondo)
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