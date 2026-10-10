Glumica Milica Milša ostvarila je ogromnu zaradu zahvaljujući ulozi Ade Kanački u popularnoj seriji "Igra sudbine". Kako se ranije pisalo, ona je od ovog angažmana mogla da kupi stan u Beogradu.

Prema navodima izvora, Milica Milša je za tri godine rada na setu provela ukupno 23 meseca i za to vreme zaradila sumu od čak 227.000 evra. NJen ugovor obuhvatao je 22 radna dana mesečno, pri čemu je snimanje trajalo po 12 sati dnevno. Dnevni honorari za poznate glumce u domaćim telenovelama kreću se od 200 do 450 evra po danu, a kao glavna glumica dobila je i najveći honorar.

Foto: ATA images/M. M.

 

Ipak, i pored uspeha serije i velike zarade, glumica je ovaj projekat napustila 2022. godine. Nakon odlaska iz "Igre sudbine", Milica je dobila ulogu u seriji "Zakopane tajne", za koju scenario piše njen suprug Žarko Jokanović.

Foto: Antonio Ahel/ATA images, Amir Hamzagić/ATA images

 

 

Inače, Milica i Žarko uživaju u skladnom braku koji su sklopili krajem avgusta 1999. godine. Glumica je otkrila da je pristala da se uda za njega posle samo mesec dana druženja, i to pre nego što su se uopšte prvi put poljubili.

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