Muzička zvezda Lepa Brena podelila je nesvakidašnju priču iz svog privatnog života o tome kako su njene skupocene bunde uništene i opljačkane u njenom domu na Bežanijskoj kosi. Brena je godinama sakupljala bunde od najkvalitetnijeg krzna koje su izrađivane specijalno za nju.

U svojoj kolekciji Lepa Brena je imala između 15 i 20 bundi — dugačkih, kratkih, napravljenih od činčile i srebrnog nerca. Kako bi ih zaštitila od moljaca i propadanja, čuvala ih je na poseban način: stavljala ih je u pamučne kese i držala u specijalnom frižideru. Foto: ATA images/M. M.

Međutim, do incidenta je došlo kada je njen sin Viktor Živojinović organizovao žurku na bazenu u njihovoj kući. Tokom zabave, gostima koji su se kupali postalo je hladno, pa su odlučili da se ugreju tako što su iz frižidera uzeli i obukli pevačicine bunde.

Kada je Brena sledeći put otvorila frižider, doživela je potpuni šok i prizor kao iz horor filma. Čak 15 bundi bilo je potpuno uništeno, iscepano i izbušeno rupama kao da ih je neko sekao žiletom. Pored uništene garderobe, Brena je otkrila da je jedna bunda te noći i nestala, pošto je jedna od devojaka sa žurke verovatno otišla kući ogrnuta njenim krznom.

Foto: ATA images/A. Ahel

- Kad sam otvorila frižider, bukvalno sam se šokirala - sve je bilo uništeno! Bunde iscepane, sa rupama, kao da je neko sekao žiletom. Rekla sam: "Čoveče, šta se desilo mojim bundama?!" Petnaest bundi je potpuno uništeno! - rekla je ranije Brena u podkastu "Vostkast", pa dodala:

- Kaže meni Kata: "Viktorovom društvu je bilo hladno na bazenu gde su pravili žurku, pa su svi obukli tvoje bunde." Sve se pokidalo. A jedna bunda je čak nestala, verovatno je nekoj devojci bilo hladno, pa je jednostavno otišla s njom.

"Uvek se rasplačem na veliku količinu ljubavi"

Brena je svojevremeno govorila i kako reaguje na ljubav publike, te da se uvek rasplače nakon razmene emocija: Foto: ATA images/A. Ahel

- Uvek se rasplačem na veliku količinu nežnosti i ljubavi, kada dobijem ili kada gledam na televiziji da neko pokazuje ljubav i pažnju. Mislim da je to kod nas na Balkanu nekako neuobičajeno da pokažeš da nekoga voliš, kako ste pažljivi i ja sam prva koja plače - rekla je ona.

(Vostcast)

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