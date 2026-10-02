NJen otac je preminuo u bolnici u Tuzli usled teških povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći, nakon čega je sahranjen na groblju u Brčkom.

Prisećajući se tog teškog perioda, pevačica je otkrila:

- On nije umro prirodnom smrću. Udario ga je autobus i umro je od posledica zadobijenih povreda. Foto: ATA images/M. M.

Samo četiri godine nakon ove tragedije, Brena je doživela još jedan težak udarac kada je ostala i bez majke.

Lepa Brena: "Život mi nije bajka, čovek pati kada ima problem u porodici"

Podsetimo, Brena ne krije da je bilo naporno uskladiti privatne i poslovne obaveze.

- Ja moram da priznam da je zaista uvek bilo i naporno i teško, ali mislim da mi je ljubav moje dece i moje porodice prosto dala snagu da izdržim. A publika mi je dala snagu da nastavim i uvek mi je bila vetar u leđa da to što radim, radim dobro i da se to svima njima dopada. Tako da sam ja žena koja ima dve ljubavi i dve opsesije, moja porodica i moja publika. Treće ne postoji – rekla je Lepa Brena o porodici, pa nastavila: Foto: ATA images/A. Ahel

- Znate, život ume da bude i naporan i surov. Naravno da nije bajka. Čak i u bajkama, i kod Ivice i kod Marice, uvek postoje problemi. Problem postoji da bi se rešio. Čovek najviše pati kada ima problem u porodici. Ono što je najvažnije jeste da smo mi jedna vredna i radna porodica. Držimo se i kada je dobro i kada je teško. Volimo da smo podrška jedni drugima. Nekad sam ja bila mnogo veća podrška mojoj deci, a danas su moja deca meni. Pomažu mi ne samo u ovom poslu oko Lepe Brene, nego oko svih porodičnih projekata. A da je bilo teških momenata, jeste bilo. Svi ste znali i da sam pala i da sam se lomila. Ja mislim da ne postoji neka tajna u mom životu koju nisam podelila sa svima vama i medijima i naravno sa publikom. Osim što, naravno, ja nastojim da sačuvam bar neku svoju intimnost. Jer intima je nešto što se baš upravo tako i zove. I mislim da to treba biti sačuvano u zidovima, samo za uši naše porodice - rekla je Brena tada za "Blic".

(Blic)

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