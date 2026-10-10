Sudeći po snimku koji je starijeg datuma, Jakov je na svom repertoaru imao pesmu "Ako ne znaš šta je bilo", a njegovo izvođenje je tom prilikom izazvalo salvu oduševljenja u tom lokalu.

Sporni snimak pod nazivom "Sramno! Jakov Jozinović peva Tompsona!" može se videti na Reditu i Instagram stranici "Naša Čukarica".

- Sramno ponašanje Jakova Jozinovića koji je tokom svog nastupa u Hrvatskoj pevao Tompsona. Jakov Jozinović je bio lepo primljen i prihvaćen u Srbiji, pa nam ovako vraća - stoji u opisu video snimka. Foto: ATA images/A. Ahel

U komentarima ispod videa na Instagramu ređali su se negativni komentari na račun mlade hrvatske zvezde, koja je i kod nas stekao veliku popularnost i održao brojne koncerte širom naše zemlje.

- Ništa sporno, on voli svoje. Problem je u tome što Beograđani vole hrvatsko g***o više nego Srbiju. Oni su u trendu! Hoće li i ovu da uvrsti u repertoar sledeći put kad bude pevao u Beogradu? Koliko je para uzeo u Srbiji, tako nam i treba! Smrad mali! - samo su neki od komentara, prenosi Kurir.

U opisu videa na Reditu stoji: "Da li ste znali da je Jozinović ranije pevao Tompsonove pesme? Kasnije, kad se proslavio više nije komentarisao ni njegove koncerte, ni nista slično. Šta mislite o tome?"

- Tamo bukvalno nema ko ovo ne voli i ne propagira, ima samo onih koji se zbog interesa kriju! Nisu Srbi glup narod, već narod dobrog srca. Mi smo pravi domaćini i naše tržište je, za razliku od nekih drugih zemalja, otvoreno za sve pevače. Pitam se kako bi bilo da je neko od naših zapevao Baju malog Knindžu u Hrvatskoj? Ovaj će za pare i liturgiju da održi! Mislim da je ljigo ljigavi! Taman se 90% Srba primilo na njega, kao saučešće! Klošar mali oportunistički! Kensel ko kuća! Fuj, ne mogu da verujem, a sad puni Arene u Beogradu! Zabraniti ovom jazavcu da kroči u Srbiju, pa nek prepevava po prelima i poselima u svojoj selendri odakle je izgmizao! Uvek je bio gadan i to je to! Da smo pametni da se ovaj video proširi i da se zabrani bilo kakav nastup u Srbiji, svi znamo ko je Tompson i šta peva! Ovaj ima ideološka šizofrena cepanja! Zabrana ulaska u Srbiju... Pevaj svojoj mami... Mrš đubre malo dvolično! Mali pi*opevac, ahahahahah - komentarisali su čitaoci na Reditu. Foto: Rok Valencic/Rok Valenčič/Profimedia

Jakov Jozinović se još uvek nije oglasio povodom snimka koji je preplavio društvene mreže.

Ovo je tekst sporne pesme:

Kažu da sam lud, da je novo vreme

i da su prošli dani pesama za tebe

a meni tako dođe nakon čaše vina

I da ih pitam je l' to i vaša domovina

ti si rođen sine u vreme slobode

rasti da je braniš kad ti stari ode

Ref.

Ako ne znaš šta je bilo nek' ti kaže Lika

pitaj svaki kamen našeg grada Dubrovnika

pitaj Zadar i Kotare, zide Šibenika

ako ne znaš milo moje, upitaj heroje

Pitaj Dunav šta je bilo oko Vukovara



i Velebit, hladan kamen, nek' ti odgovaraje l' se Gospa Hercegovska suza naplakalato upitaj milo moje putem do MostaraAko ne znaš šta je bilo

Je l' moguće da ste zaspali na straži

zakletva barjaku da više ne važi

je l' moguće da ste zavezali oči

I ne čujete tuđe korake u noći

ti si rođen sine u vreme slobode

rasti da je braniš kad ti stari ode

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