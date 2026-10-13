Tamo gde bi trebalo da bude običan krov, izgrađena je kuća sa zidovima i klasičnim krovom na dve vode. Neobična građevina ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što se njen snimak pojavio na društvenim mrežama, izazivajući nevericu, smeh, ali i ozbiljna pitanja o bezbednosti.

Foto: Jutjub printskrin/072info

Na snimku objavljenom na TikToku vidi se da je vlasnik stana na poslednjem spratu odlučio da proširi svoj životni prostor na prilično nesvakidašnji način. Zatvorio je terasu, a iznad dograđenog dela postavio krov, pa čitava konstrukcija izgleda kao da je porodična kuća jednostavno spuštena na vrh višespratnice.

Podigao je državni službenik

Međutim, iako je snimak ovih dana ponovo postao popularan, ova građevina nije nova. Naprotiv, reč je o slučaju koji je još 2018. godine izazvao veliku pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini, ali i širom regiona.

Kuća se nalazi u zeničkom naselju Jalija, na Jalimanovom putu, a prema ranijim medijskim izveštajima podigao ju je Safet Agović, tadašnji državni službenik.

Još 2018. godine otkriveno je da za gradnju nije dobio potrebne dozvole. Iz gradske službe za urbanizam tada je potvrđeno da je njegov zahtev za odobrenje gradnje odbijen, i to dva puta.

Stanari zgrade nisu krili nezadovoljstvo

Tvrdili su da niko nije tražio njihovu saglasnost, a posebno ih je zabrinjavalo to što nije bilo jasno da li konstrukcija zgrade može da podnese dodatno opterećenje.

Ekipa hrvatske emisije "Provjereno" tada je istraživala kako je uopšte bilo moguće izgraditi kuću na krovu zgrade bez dozvole. Foto: Jutjub printskrin/072info

Jedan od stanara, Senad DŽanić, ispričao je da su radnici građevinski materijal podizali pomoću konopaca, ciglu po ciglu. Ukazao je i na probleme koje je dogradnja izazvala ostalim stanarima, uključujući otežan pristup krovu radi održavanja zgrade.

Posebno je zanimljivo da je nadležna inspekcija još tada donela rešenje o rušenju nelegalnog objekta, ali ono nije sprovedeno. Kako je 2018. godine objašnjeno u televizijskom prilogu, gradsko preduzeće zaduženo za izvršenje nije raspolagalo odgovarajućom opremom za takvu intervenciju.

Osam godina kasnije, kuća je i dalje tu, a njeni snimci ponovo izazivaju burne reakcije.

Dok jedni ovu neobičnu građevinu doživljavaju kao dokaz ljudske snalažljivosti, drugi upozoravaju da ovakve intervencije na stambenim zgradama mogu da predstavljaju ozbiljan problem, posebno ako nisu urađene uz odgovarajuće građevinske proračune i dozvole.

"Moja kućica, moja slobodica"

Na društvenim mrežama ne nedostaje ni duhovitih komentara.

"Lepo i korisno rešenje. Pohvalno", napisao je jedan korisnik, dok je drugi poručio: "Moja kućica, moja slobodica".

Neki su otišli i korak dalje, pa se zapitali zašto vlasnik, kada je već odlučio da napravi kuću na krovu, nije dodao i bazen ili garažu. Foto: Jutjub printskrin/072info

I dok se korisnici društvenih mreža zabavljaju neobičnim prizorom, slučaj iz Zenice ostaje mnogo više od građevinske zanimljivosti. On otvara pitanje kako je objekat bez potrebnih dozvola uspeo da opstane toliko godina, uprkos protivljenju komšija i ranije donetom rešenju o rušenju.

(Nova)

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