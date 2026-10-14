Pauci u kući nisu prizor koji većina ljudi želi da vidi, posebno kada počnu da se pojavljuju oko prozora, vrata i u uglovima prostorija. Ako želite da ih držite podalje bez korišćenja jakih hemijskih sredstava, možete da isprobate jednostavan trik sa cimetom.

Cimet možete da upotrebite na nekoliko načina. Najjednostavnije je da mleveni cimet stavite u male posude ili platnene vrećice i postavite ih blizu prozora i vrata, odnosno na mestima na kojima ste primetili paukove ili druge insekte. Foto: Depositphotos/serraiocco.tino.gmail.com

Od cimeta možete da napravite i jednostavan sprej. Pomešajte jednu kašiku mlevenog cimeta sa jednom čašom vode, dobro promešajte, a zatim sipajte smesu u bočicu sa raspršivačem. Dobijenu mešavinu možete da naprskate po okvirima prozora, oko vrata i na drugim mestima kroz koja insekti mogu da ulaze u kuću.

Cimet nije jedini miris koji se koristi u ovakvim kućnim trikovima. Sličnu namenu imaju i menta, lavanda, beli luk i sirće, pa ih možete koristiti zasebno ili kao alternativu cimetu. Foto: Depositphotos/Vitoria71

Za jednostavan sprej od mente potrebno je da u vodu dodate 10 do 15 kapi eteričnog ulja mente, sipate smesu u bočicu sa raspršivačem i dobro promućkate. Zatim je možete naprskati duž podnih lajsni, oko prozora i vrata.

Ovi trikovi mogu da budu jednostavan način da pokušate da smanjite prisustvo paukova u domu, naročito na mestima na kojima ih najčešće primećujete. Ipak, njihova efikasnost nije pouzdano potvrđena, pa se nemojte oslanjati samo na njih ako imate veći problem sa paucima.

(Informer)

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