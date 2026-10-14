Devojka koja se upušta u seksualne odnose sa raznim muškarcima, uključujući njene profesore, opisala je svoju zavisnost od seksa kao ‘živuću noćnu moru’. Ova 23-godišnjakinja redovno ima polne odnose sa strancima, uključujući i neprimerene veze sa nadređenima. Osim toga, tvrdi da masturbira u javnosti i da često ima seks sa nepoznatim muškarcima kako bi zadovoljila svoje potrebe, piše britanski San.

Anonimna žena podelila je svoja iskustva na društvenim mrežama, istakavši svoju borbu sa zavisnošću. Na Reditu, pod korisničkim imenom @notanalabamian, naslovila je svoj post 'Ja sam zavisnica od seksa. Živim noćnu moru i svaki partner kojeg sam imala iskoristio je to u svoju korist’.

Priznala je: "Znam da ću verovatno primiti mnoštvo poruka, pa ovaj post odvajam od svog profila". Ova žena se bori sa zavisnošću od svoje 16. godine, a sada oseća sramotu zbog toga. Izjavila je: "Mrzim ovo. Mrzim što je moj um pokvaren i ne može da reguliše moje potrebe". Ova 23-godišnjakinja ne smatra se osobom koja otvoreno razgovara o svojim seksualnim željama, već se oseća odvratno zbog svoje zavisnosti. Foto: Annebel Van den Heuvel / Panthermedia / Profimedia

Nastavila je: "Svaki dan osećam gađenje prema sebi. Kada bi ljudi znali kakva sam zapravo, verovatno bi me izbegavali". NJeni seksualni odnosi sa nepoznatim muškarcima rezultirali su polno prenosivim bolestima i neplaniranim trudnoćama.

Dodala je: "Spavam sa muškarcima bez razmišljanja. Ponekad se jednostavno nađem u krevetu s nekim bez ikakvog razmišljanja". Imala je više polno prenosivih bolesti i dve neplanirane trudnoće pre 21. godine, od kojih je jedna završila spontanim pobačajem, a za drugu je morala da ode na abortus.

Otkrila je da je masturbacija u javnosti postala način na koji privlači pažnju, što je za nju izvor sramote i nelagode. "Kada sam u razredu ili na poslu, teško se koncentrišem jer su mi misli isključivo usmerene na seksualne potrebe", kaže. Tvrdi da nije mogla da kaže ‘ne’ muškarcima, čak ni svojim profesorima i šefovima, zbog čega je počela da izbegava zabave. "Bila sam u situacijama koje bi mnogima izgledale skandalozno, samo zato što su me drugi ohrabrivali", dodala je.

Međutim, priznaje da se oseća ‘ukletom’ jer njeni partneri često koriste njenu strast prema seksu. "Svaki dečko sa kojim sam bila i kojem sam otkrila ovaj svoj problem iskoristio je to", napisala je. "Za njih je to privilegija, žena koja jednostavno ne zna da kaže ne. Ne shvataju koliko je to mučno i ponižavajuće". Oseća se prokletom jer ono što drugi smatraju darom za nju predstavlja teret. Završila je: "Ako muškarac želi da ima seks sa bilo kim, on je samo 'igrač', dok mene prozivaju. Kada spavam sa nekim ko mi kupi piće, odmah se stvara stigma".

Reakcije korisnika na Reditu bile su raznolike, a mnogi su je savetovali da potraži stručnu pomoć. Jedan korisnik je rekao: "Ako ovo ometa vaše blagostanje, preporučujem da se obratite stručnjaku". Drugi je dodao: "Razmislite o seksualnom terapeutu koji bi mogao da vam pomogne u razjašnjavanju uzroka vaših problema". Mnogi su podsticali ženu da potraži podršku i pomoć, ističući da nema ništa loše u seksualnim vezama, ali da je važno osigurati da one ne remete život.

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