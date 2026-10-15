Prema tvrdnjama njenih sledbenika, jedno od navodnih predviđanja odnosi se na događaj koji bi već u novembru mogao da promeni pogled čovečanstva na život u svemiru.

Naime, Baba Vangi se pripisuje predviđanje da će čovečanstvo u novembru 2026. godine prvi put stupiti u kontakt sa vanzemaljskim oblikom života, kada bi ogromna svemirska letelica navodno trebalo da uđe u Zemljinu atmosferu.

Ipak, ne postoji dokumentovan izvor koji bi potvrdio da je bugarska mističarka zaista izgovorila takve reči, prenosi britanski "Daily Star". Foto: Printskrin/Youtube/IDIOKRATIJA

Vanzemaljci sa planete Vamfim

Prema drugim tvrdnjama koje kruže među njenim sledbenicima, Baba Vanga je navodno predvidela da će ljudi za 200 godina uspostaviti kontakt sa „braćom po razumu“, odnosno inteligentnim bićima sa drugih svetova.

Pojedini poštovaoci bugarske mističarke tvrde i da je opisivala vanzemaljce odevene u prozirne odore koje svetlucaju poput riblje krljušti.

Prema tim pričama, neobična bića potiču sa planete koja se zove Vamfim.

Navodno se pripremaju za veliki događaj koji bi trebalo da zadesi čovečanstvo, ali se ne navodi šta bi taj događaj zapravo podrazumevao.

Međutim, ni za ove opise ne postoje pouzdani dokazi da predstavljaju autentične, izvorno zabeležene reči Baba Vange.

Predviđanja sve do 5079. godine

Među najneobičnijim proročanstvima koja se pripisuju Baba Vangi nalazi se i tvrdnja da će kraj sveta nastupiti 5079. godine.

Prema tim pričama, čovečanstvo bi do tada trebalo da prođe kroz niz događaja koji više podsećaju na naučnofantastične scenarije nego na stvarna predviđanja.

Prvi značajan događaj navodno bi se odigrao 2125. godine, kada bi stručnjaci u Mađarskoj trebalo da prime signale iz dubokog svemira.

Samo pet godina kasnije, 2130. godine, vanzemaljci bi, prema istim tvrdnjama, pomogli ljudima da ovladaju životom pod vodom.

Sledeće neobično otkriće navodno bi usledilo 2221. godine, kada bi čovečanstvo došlo do „zastrašujućeg saznanja“.

Šta bi tačno predstavljalo to otkriće, u dostupnim tumačenjima nije objašnjeno.

Potom bi 2288. godine, prema istom nizu navodnih proročanstava, ljudi počeli da putuju kroz vreme.

Novi gradovi, religija i otkriće uzroka bolesti

Predviđanja koja se pripisuju Baba Vangi obuhvataju i događaje u veoma dalekoj budućnosti.

Tako se navodi da bi do 4302. godine širom planete trebalo da nastanu novi gradovi, nakon rata koji bi prethodno obeležio početak tog veka.

U istom periodu navodno bi se pojavila i nova, velika religija.

Prema tim tvrdnjama, njeni verski poglavari podsticali bi razvoj nauke i tehnologije, dok bi naučnici uspeli da otkriju univerzalne mehanizme koji stoje iza svih bolesti.

Takva otkrića, prema ovim pričama, mogla bi iz temelja da promene način na koji čovečanstvo razume zdravlje i medicinu.

Baba Vanga nije ostavila pisane zapise

Iako se njeno ime decenijama povezuje sa brojnim proročanstvima, važno je naglasiti da Baba Vanga nije ostavila sopstvene pisane zapise predviđanja koja joj se danas pripisuju.

Tvrdnje o njenim vizijama uglavnom potiču od rođaka, sledbenika i drugih ljudi koji su ih prenosili, beležili ili tumačili.

Upravo zbog toga brojni kritičari dovode u pitanje autentičnost pojedinih proročanstava, naročito onih koja sadrže precizne datume i opise događaja u dalekoj budućnosti.

Za tvrdnju o dolasku vanzemaljaca u novembru 2026. godine, kao ni za većinu navedenih predviđanja, ne postoje pouzdani dokazi da ih je Baba Vanga zaista izrekla.

(DailyStar)

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