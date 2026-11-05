Kompanija Boing je 2012. godine došla do nesvakidašnjeg rešenja za proveru kvaliteta bežičnog internet signala u kabinama svojih letelica: umesto pravih putnika, inženjeri su upotrebili devet tona krompira.

Ovaj neobičan eksperiment, koji su stručnjaci ocenili kao "genijalan", omogućio je da se trajanje testiranja skrati sa čak 14 dana na svega 10 sati.

Zašto baš krompir? Tajna je u vodi i ljudskom telu

U početnim fazama uvođenja i testiranja bežičnog interneta na komercijalnim letovima, Boing se suočio sa ozbiljnom tehničkom preprekom: ljudsko telo apsorbuje i odbija elektromagnetne talase, što u avionskoj kabini stvara takozvane "mrtve uglove" sa izuzetno slabim signalom ili potpunim prekidom veze.

Testiranja u potpuno praznom avionu nisu davala realne i upotrebljive podatke, dok je simulacija stvarnih uslova sa stotinama živih putnika bila izuzetno skupa, nepraktična i naporna. Foto: Gemini/AI ilustracija

Spasonosno rešenje pronađeno je u običnom, svakodnevnom krompiru. Zbog svog visokog sadržaja vode (oko 80 odsto), krompir reaguje na radio-talase gotovo identično kao ljudsko tkivo.

Eksperiment "SPUDS": Putnici koji se ne bune i ne traže pauzu

Vođeni tom naučnom činjenicom, inženjeri Boinga nabavili su devet tona krompira i rasporedili ga u vrećama direktno na sedišta u avionu.

Eksperiment je dobio vrlo upečatljiv i simboličan naziv - "SPUDS" (akronim za "Synthetic Personnel Using Dielectric Substitution" - sintetičko osoblje uz pomoć dielektrične zamene), što je ujedno i duhovita igra reči, budući da je "spud" u engleskom žargonu popularan naziv za krompir. Wojciech Stróżyk / Alamy / Profimedia

Ovi nesvakidašnji "putnici" omogućili su inženjerima neprekidno, celodnevno testiranje vaj-faj signala, bez potrebe za pravljenjem pauza radi odmora, jela ili toaleta, što bi sa ljudskim dobrovoljcima bilo neizbežno.

Za samo deset sati rada, inženjerski tim je precizno mapirao sve tačke sa slabim dometom i podesio položaj rutera i predajnika kako bi obezbedio ravnomernu i besprekornu pokrivenost cele kabine.

Rezultati potvrdili teoriju: Uštedeli milione i lansirali internet u nebo

Nakon završenih testiranja sa "putnicima od krompira", kompanija Boing je sve dobijene rezultate dodatno proverila i potvrdila kroz seriju dopunskih kontrolnih testova sa ljudskim volonterima, čime je dokazana apsolutna pouzdanost i tačnost ove metode. JOSE VEGA GARCIA / Alamy / Profimedia

Ovaj inovativni pristup doneo je ogromne uštede u vremenu i novcu, i direktno ubrzao uvođenje bežičnog interneta na komercijalnim letovima širom sveta.

(Blic/libertatea.ro)

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