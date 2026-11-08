Upravo takva je dirljiva priča koja se proširila društvenim mrežama, a čiji je glavni junak muškarac iz Bosne, star skoro 60 godina, zaposlen u jednoj nemačkoj kompaniji.

Kako je opisano u objavi na Fejsbuk stranici „NJemačka bez stresa“, sve je počelo njegovog prvog radnog dana. Novi kolega nije se najbolje snalazio sa nemačkim jezikom, ali je bilo očigledno da je vredan i iskusan radnik. Tokom pauze izvadio je sendvič umotan u aluminijumsku foliju, što je posebno privuklo pažnju jednog mlađeg kolege. Počeo je da ga zadirkuje, uz komentare da danas više niko ne donosi hranu od kuće jer imaju kantinu i da takav običaj pripada prošlosti. Foto: Depositphotos/ashumskiy

Stariji muškarac iz Bosne nije se obazirao na zadirkivanje. I narednog dana doneo je sendvič, a isto je učinio i trećeg dana. Mlađi kolega tada je odlučio da nastavi šalu i upitao ga zar mu supruga ne ume da pripremi nešto drugo.

Ovoga puta dobio je odgovor koji niko nije očekivao. Stariji muškarac mirno mu je rekao da mu je supruga preminula pre šest meseci. U prostoriji je odjednom zavladala tišina, a mlađi kolega shvatio je da je svojim komentarima povredio čoveka čiju životnu priču uopšte nije poznavao. Međutim, muškarac je potom izvadio telefon i pokazao fotografiju sedmogodišnje devojčice. Bila je to njegova unuka, koja živi sa njim otkako su njeni roditelji otišli da rade u Austriju.

Poseban jutarnji ritual

Objasnio je da njih dvoje imaju poseban jutarnji ritual. Dok on unuci priprema doručak pre škole, ona njemu pravi sendvič koji će poneti na posao. Devojčica je, ispričao je, veoma ponosna što njen deda svakog dana jede upravo ono što mu je ona pripremila.

Tako je običan sendvič, zbog kojeg su ga kolege zadirkivale, zapravo postao mnogo više od obroka za pauzu. Bio je to mali znak pažnje njegove unuke i simbol njihove svakodnevne bliskosti.

Priča je dobila posebno lep završetak već narednog dana. Mlađi kolega koji ga je prethodno zadirkivao prvi put je doneo sendvič od kuće. Seo je pored starijeg muškarca i rekao mu:

– Danas mi je žena napravila. Nije baš kao od tvoje unuke, ali može da prođe.

Stariji muškarac počeo je da se smeje, a zatim mu ponudio polovinu svog sendviča.

Upravo je taj trenutak zaokružio priču koja je mnoge podsetila na to koliko lako možemo pogrešno da procenimo nekoga ako ne znamo kroz šta prolazi. NJen autor na kraju je izdvojio i poruku koja najbolje opisuje celu situaciju: „Nekad čoveku stvarno treba malo vremena da shvati koliko možeš da ispadneš glup pred drugima.“

(Dnevno.hr)

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