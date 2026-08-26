Na hrvatskom Reditu osvanula je objava koja je sažela dilemu mnogih iseljenika. Korisnik koji se trenutno nalazi u Nemačkoj kratko i jasno je poručio: "Voleo bih da odem odavde jer ovo sve propada i nema smisla ostati", pitajući planira li još neko preseljenje u Švajcarsku. NJegov osećaj nije usamljen; istraživanja s početka 2026. godine pokazuju da čak jedna od pet osoba u Nemačkoj razmišlja o odlasku iz zemlje, a kao glavni razlog navodi se potraga za "višom kvalitetom života". Ova kratka objava pokrenula je lavinu komentara koji su razotkrili dva lica Švajcarske – onu iz snova i onu iz noćne more.

Jedan od najpopularnijih komentara ponudio je idealizovanu sliku Švajcarske kao utočišta od evropskih problema. "Švajcarska ne propada jer ne dopušta socijalne politike i visoke poreze, to je zemlja koja čak i zdravstvo ima 100 posto privatno, nešto na šta prosečnom Hrvatu sve dlake skaču na glavi", napisao je korisnik, hvaleći njihov sistem direktne demokratije i nebitnost političara.

Međutim, drugi su brzo spustili loptu na zemlju, upozoravajući na visoke troškove života koji mogu da pojedu visoku platu. "Mislim da otići tamo i raditi prosečne poslove nema smisla. Mora biti nešto dobro i deficitarno. Inače život neće biti baš lep koliko je skupo tamo sve", istakao je jedan komentator. Foto: Prisma Archivo, PRISMA ARCHIVO/Alamy/Profimedia

Najozbiljnije upozorenje stiglo je od Hrvata koji radi u Nemačkoj, ali za švajcarsku firmu. "Da, pare su veće, ali odnos prema radniku zna da bude dosta tvrđi. Bolovanje, pritisak, očekivanja… sve je to na višem nivou nego u Nemačkoj. U Nemačkoj, kakva god da je, radnik je ipak više zaštićen", podelio je svoje iskustvo iz prve ruke. Dodao je ključnu rečenicu koju mnogi shvate prekasno: "Nije sve u novcu, to ljudi često shvate tek kad odu." Raspravi se pridružilo i mišljenje da stranci, posebno oni s prezimenom na "-ić", nikada nisu u potpunosti prihvaćeni i da ostaju "građani drugog reda".

Dok je autor objave uveren da Nemačka "propada", nisu se svi složili. "Nemačka je super, posebno Minhen", glasio je jedan od odgovora. Drugi korisnik podelio je da se baš seli u Nemačku na platu od 100 hiljada evra godišnje i veruje da će mu biti dobro, a ako ne bude, "ništa onda, malo Švajcarska ili Emirati". Zanimljivo je da je autor originalne objave na komentare na hrvatskom jeziku odgovarao na engleskom, žaleći se na slabu kupovnu moć uprkos, kako kaže, svojim "niskim" životnim standardima.

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