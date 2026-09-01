Međutim, njegova deca sada ne žele da napuste Nemačku, dok ni supruga više nije sigurna da želi da se vrati.

On je svoju dilemu podelio na „Fejsbuku“, gde je zatražio savet od ljudi koji su prošli kroz sličnu situaciju. Foto: Depositphotos/ashumskiy

– Tražim mišljenje ljudi koji su se vratili. Nakon 17 godina u Nemačkoj kupio sam kuću u blizini Mostara i plan je bio da se jednog dana svi vratimo. Kuća nas je s uređenjem koštala gotovo 190.000 evra. Sada deca kažu da se nikada neće preseliti, a supruga više nije sigurna želi li da ostavi posao i prijatelje u Nemačkoj – napisao je on.

Kako je naveo, sada se suočava sa mogućnošću da je gotovo celokupnu ušteđevinu uložio u nekretninu u kojoj na kraju niko od članova porodice neće živeti.

– Shvatio sam da sam možda celu ušteđevinu uložio u kuću u kojoj niko neće živeti. Prodati je ili još uvek verovati u povratak? – upitao je.

„Prodaj ili veruj u povratak“

NJegova objava izazvala je brojne reakcije, a mišljenja korisnika bila su potpuno podeljena.

Dok su mu jedni savetovali da što pre proda kuću i ostane u Nemačkoj sa porodicom, drugi su smatrali da bi bilo pogrešno da se odrekne nekretnine u zavičaju.

– Prodaj pod hitno, ostaćeš bez svega, ode kuća, ode žena, ode sve – glasio je jedan od komentara.

Drugi su mu poručili da deca svakako odrastaju i vremenom odlaze svojim putem, zbog čega kuća u zavičaju jednog dana može da mu bude dragocena.

Pojedini korisnici zamerili su mu što o planu povratka očigledno nije na vreme postigao dogovor sa ostalim članovima porodice, dok su iseljenici sa sličnim iskustvom upozoravali da ne bi trebalo olako da napusti siguran posao u Nemačkoj.

– Nemojte ostavljati posao u Nemačkoj dok ne zaradite penziju, a u međuvremenu vidite šta ćete s kućom – savetovao je jedan korisnik.

Predložili mu i kompromis

Bilo je i onih koji su smatrali da prodaja i trajni povratak nisu jedine dve mogućnosti.

Kao kompromis, predložili su mu da kuću izdaje, podeli na zasebne stambene jedinice ili da deo godine provodi u Nemačkoj, a deo kod Mostara.

– Prodaj sve, ostani tamo gde su ti deca – poručio mu je jedan korisnik.

Drugi su, međutim, bili kategorični da od ideje povratka ne treba da odustane.

– Nikada ne odustaj. Neka su svi protiv tebe, ti samo veruj u povratak – glasio je jedan od komentara.

– Dom je dom, uvek se imaš gde vratiti – dodao je drugi.

Među brojnim ozbiljnim savetima našao se i jedan korisnik koji je čitavu porodičnu dilemu okrenuo na šalu.

– Dajem 100.000 na neviđeno, samo da ti brak spasim – napisao je.

(Telegraf.rs)

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