Ipak, iako bi se na prvi pogled moglo učiniti da živi nemački san, njena poslednja objava na Instagramu otkrila je da je stvarnost daleko od idealne. Tanja je otvoreno progovorila o nezadovoljstvu životom u zemlji u kojoj boravi već 14 godina, a njene reči pokrenule su raspravu među ljudima sa Balkana koji su sreću potražili u inostranstvu.

Ukradeni paketi prelili čašu

U emotivnom i prilično oštrom videu Tanja je podelila frustracije zbog situacije u Nemačkoj. Neposredan povod bili su paketi koji su joj u poslednje vreme stizali na kućnu adresu oštećeni, otvarani i, kako tvrdi, opljačkani.

Vidno uznemirena, pokazala je kartonsku kutiju za koju je navela da ju je neko otvarao i iz nje krao sadržaj. Taj događaj dodatno je pojačao njeno nezadovoljstvo i podstakao je da javno govori o problemima sa kojima se suočava.

Međutim, kako ističe, ukradene pošiljke samo su deo mnogo šireg problema. Tanja smatra da je Nemačka poslednjih godina, a naročito tokom prethodne dve, postala veoma teško mesto za život.

Prema njenim rečima, atmosfera u zemlji postala je sumorna, dok su ljudi sve hladniji, nezainteresovaniji i manje spremni da pokažu empatiju. Ima utisak da je zemlja izgubila dušu, a da je, kako je opisala, pozitivna energija u svakodnevnom životu gotovo nestala.

Posebno je pogađaju priče ljudi koji govore da im je Nemačka pružila sve što imaju u životu. Tanja kaže da se ne prepoznaje u takvim iskustvima i da ima sasvim drugačiji osećaj kada pogleda godine koje je provela u toj zemlji.

Smatra da je u Nemačku uložila mnogo truda, rada i energije, ali da zauzvrat nije dobila onoliko koliko je očekivala.

Zbog svega toga, kako je priznala pratiocima, sve češće se pita da li ima smisla ostati u okruženju u kojem, prema njenom mišljenju, opadaju poštenje i osnovna ljudska obzirnost, dok krađe postaju sve veći problem.

NJena objava otvorila je i pitanje koje sebi postavljaju brojni ljudi koji su napustili domovinu u potrazi za boljim životom: da li se odlazak u inostranstvo i dalje isplati kada visoki troškovi i svakodnevne frustracije počnu da nadjačavaju finansijske prednosti?

Nekada je savetovala odlazak, a danas poručuje da ljudi ostanu kod kuće

Tanja je promenila stav i kada je reč o savetima onima koji razmišljaju o preseljenju u Nemačku.

Dok je ranije smatrala da ljudi nemaju mnogo toga da izgube ako pokušaju da tamo pronađu bolju budućnost, danas im, kako navodi, iskreno savetuje da ostanu u svojoj zemlji.

Posebno upozorava one koji u domovini već imaju rešeno stambeno pitanje. Prema njenom mišljenju, visoke kirije i ostali životni troškovi u Nemačkoj mogu ozbiljno da naruše finansijsku računicu, pa se na kraju meseca postavlja pitanje koliko novca zaista ostaje nakon svih obaveza.

NJene reči naišle su na brojne reakcije među ljudima sa Balkana koji žive i rade u inostranstvu. Mnogi su u komentarima podelili slična iskustva, navodeći da se i sami suočavaju sa problemima u svakodnevnom životu.

Visoke kirije i troškovi života sve veći teret

Pored problema sa dostavom i krađama paketa, među najčešćim razlozima za nezadovoljstvo iseljenika pominju se visoki troškovi života i skupo stanovanje.

Posebno je teško ljudima koji žive u velikim nemačkim gradovima, poput Minhena i Berlina, gde troškovi stanovanja mogu da predstavljaju veliki deo mesečnih primanja. Cene hrane, odeće i smeštaja takođe su važne stavke u kućnom budžetu, a koliko će neko moći da uštedi u velikoj meri zavisi od visine plate, mesta stanovanja i porodičnih obaveza.

Dok pojedini i dalje smatraju da Nemačka pruža dobre mogućnosti za zaposlenje i stabilan život, drugi ističu da im visoki izdaci ostavljaju sve manje prostora za štednju i kvalitetniji život.

U raspravi koja se razvila nakon Tanjine objave jedni podsećaju da se slični problemi osećaju širom Evrope, dok se drugi slažu sa njenim utiskom da Nemačka više nema privlačnost koju je nekada imala za ljude u potrazi za boljom budućnošću.

Tanjina priča tako je ponovo otvorila temu života daleko od domovine i očekivanja sa kojima ljudi odlaze u inostranstvo. Za mnoge, preseljenje i dalje predstavlja priliku za napredak, ali iskustva poput njenog pokazuju da odluka o ostanku ili povratku kući nije uvek jednostavna.

(Večernji)

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